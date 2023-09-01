Митрович сделал хет-трик в матче «Аль-Иттихадом» Бензема. У форварда «Аль-Хилаля» 4 гола в 3 играх

Теги премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Александар Митрович Футбол

Александар Митрович сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Хилаля» забил три мяча в ворота «Аль-Иттихада» (4:3, второй тайм).

Сербский нападающий отличился на 20-й, 60-й и 65-й минутах игры. Свой третий мяч в матче он забил с пенальти.

Таким образом, Александар Митрович забил четыре мяча в трех играх за команду из Саудовской Аравии. Нападающий перешел из «Фулхэма» за 45 миллионов фунтов.

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23 комментария

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Alex Metallov
Ответ Greatest Of All Time
Реальный уровень этой лиги, позволяет делать хет-трики любому футболисту.
Митрович этих хет-триков и в других лигах делал немало.
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savik-A.M.
Ответ Max Zhomkov
чёт, как то мимо меня прошел этот футболист. Посмотрел статистику много забивает. В чемпионшипе 43 за сезон положил))
у него в 28 52- а гола за сборную Сербии ,странно как он вам не известен
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Enchanter WIZZARD
Ответ Greatest Of All Time
Реальный уровень этой лиги, позволяет делать хет-трики любому футболисту.
У него рекорд по годам в чемпионшипе!!! В 28 уже лучший бомбардир сборной Сербии с 52 голами!!! Да и в АПЛ забивал не мало. В МЛС и близко нет таких форвардов сейчас😉
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Max Zhomkov
чёт, как то мимо меня прошел этот футболист. Посмотрел статистику много забивает. В чемпионшипе 43 за сезон положил))
+11
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+7
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Spaten
Саня Кокорин, это твой чемпионат!
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Дмитрий Васин
Ответ Greatest Of All Time
Реальный уровень этой лиги, позволяет делать хет-трики любому футболисту.
Весной Кастельянос сделал покер Реалу значит уровень Ла Лиги ниже Саудовской чтоли?
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Валдис Бибков
Можно как то выключить новости из этой лиги?
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Сади Самедов
Ответ Muhammad Juraev
Так Кипр и сильнее!
Так никто особо и не спорит, Сашка должен покруче чемпы покорять
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Max Zhomkov
Ответ savik-A.M.
у него в 28 52- а гола за сборную Сербии ,странно как он вам не известен
блин, сам удивлён. Хотя чё греха таить с 2022 как то меньше интереса к футболу стало
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Muhammad Juraev
Уровень!
Каждый тур кто-то по хет-трику делает в этой верблюд лиге!
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charly_54
Эх. Помню времена когда Митрович был очень перспективным игроком
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Rocco777
Ответ Greatest Of All Time
Реальный уровень этой лиги, позволяет делать хет-трики любому футболисту.
Митрович в АПЛ почти в каждом матче забивал. и даже грандам
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Greatest Of All Time
Ответ #SharkTeam
Митрович форвард уровня АПЛ. Да, не топ клуба, но это что плохой футболист?
У меня вообще к нему нет претензий, он крут, вот лига это дно.
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Сади Самедов
Ответ Spaten
Саня Кокорин, это твой чемпионат!
Кипр то помощнее будет по мнению Сашки, да и уголовники в Аравии не в почете
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Muhammad Juraev
Ответ Сади Самедов
Кипр то помощнее будет по мнению Сашки, да и уголовники в Аравии не в почете
Так Кипр и сильнее!
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alireal
Ответ Spaten
Саня Кокорин, это твой чемпионат!
Оно там никому не далось даром
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Фёдор Кузнецов
Ответ Валдис Бибков
Можно как то выключить новости из этой лиги?
Да, не заходить на них
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