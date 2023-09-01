Митрович сделал хет-трик в матче «Аль-Иттихадом» Бензема. У форварда «Аль-Хилаля» 4 гола в 3 играх
Александар Митрович сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Форвард «Аль-Хилаля» забил три мяча в ворота «Аль-Иттихада» (4:3, второй тайм).
Сербский нападающий отличился на 20-й, 60-й и 65-й минутах игры. Свой третий мяч в матче он забил с пенальти.
Таким образом, Александар Митрович забил четыре мяча в трех играх за команду из Саудовской Аравии. Нападающий перешел из «Фулхэма» за 45 миллионов фунтов.
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