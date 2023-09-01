Митрович сделал хет-трик в матче «Аль-Иттихадом» Бензема. У форварда «Аль-Хилаля» 4 гола в 3 играх

Александар Митрович сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард « » забил три мяча в ворота « » (4:3, второй тайм).

Сербский нападающий отличился на 20-й, 60-й и 65-й минутах игры. Свой третий мяч в матче он забил с пенальти.

Таким образом, забил четыре мяча в трех играх за команду из Саудовской Аравии. Нападающий перешел из «Фулхэма» за 45 миллионов фунтов.

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