Самый титулованный клуб Армении и лидер лиги «Пюник» может сняться с турнира. Федерация расторгла контракт на использование стадиона и не дает играть на резервном

Теги происшествия Пюник Федерация футбола Армении высшая лига Армения Футбол

Самый титулованный клуб Армении «Пюник» может сняться с чемпионата страны.

По данным NovostiNK, Федерация футбола Армении с 8 сентября в одностороннем порядке расторгла договор с «Пюником» на использование стадиона в Абовяне. В федерации также отказали клубу в предоставлении резервной арены в Армавире.

«Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства», – говорится в сообщении NovostiNK.

Сейчас команда располагается на первом месте в таблице чемпионата Армении, набрав 14 очков.

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7 комментариев

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Stereophonics89
Ну есть же скорее всего какая-то адекватная причина такого отношения от федерации
Иначе это просто дичь
+15
-2
+13
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RokeSantaCruz
Пюник поник
+2
-1
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Алан Махов
Ответ RokeSantaCruz
Пюник поник
Сражался как лев,а поник как Пюник)
+2
-1
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