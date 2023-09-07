Фернандо Алонсо о том, почему болеет за «Реал»: «Потому что он побеждает. Влюблен в «Мадрид» с детства, всегда болел за этот клуб, как и мой отец»
Фернандо Алонсо рассказал, почему начал болеть за «Реал».
– Почему ты болеешь за «Реал»?
– Потому что он побеждает... Ну, на самом деле у меня это с детства. Мой отец был [болельщиком «Реала»], и я тоже всегда им был.
Я влюбился в «Реал» еще в детстве, – сказал двукратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
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Ну талантливый человек, как известно талантлив во всем)
Если бы посвятил себя футболу теоретически могла бы быть связка Алонсо-Алонсо в сборной в свое время)
Но дед есть дед, и в 42 один из лучших в своем ремесле. Человек-эпоха, старая школа)