Фернандо Алонсо о том, почему болеет за «Реал»: «Потому что он побеждает. Влюблен в «Мадрид» с детства, всегда болел за этот клуб, как и мой отец»

Фернандо Алонсо рассказал, почему начал болеть за «Реал».

– Почему ты болеешь за « »?

– Потому что он побеждает... Ну, на самом деле у меня это с детства. Мой отец был [болельщиком «Реала»], и я тоже всегда им был.

Я влюбился в «Реал» еще в детстве, – сказал двукратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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