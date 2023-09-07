Фернандо Алонсо о том, почему болеет за «Реал»: «Потому что он побеждает. Влюблен в «Мадрид» с детства, всегда болел за этот клуб, как и мой отец»

Теги Фернандо Алонсо Реал Мадрид Ла Лига болельщики Формула-1 Астон Мартин Футбол

Фернандо Алонсо рассказал, почему начал болеть за «Реал».

– Почему ты болеешь за «Реал»?

– Потому что он побеждает... Ну, на самом деле у меня это с детства. Мой отец был [болельщиком «Реала»], и я тоже всегда им был.

Я влюбился в «Реал» еще в детстве, – сказал двукратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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13 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Нандо сам играет добротно, кстати, судя по его выставочным матчам
Ну талантливый человек, как известно талантлив во всем)
Если бы посвятил себя футболу теоретически могла бы быть связка Алонсо-Алонсо в сборной в свое время)

Но дед есть дед, и в 42 один из лучших в своем ремесле. Человек-эпоха, старая школа)
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Руслан Узденов
2002 год. Финал ЛЧ. Байер - Мадрид. Легендарный гол Зидана сделал моё сердце сливочным навсегда.
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TheItalian204
С этим сложно поспорить, но я например, начал болеть в 1995 году. Тогда просто форма очень понравилась.
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ZaSvabody
Ну, по-крайней мере, честно. Гораздо легче болеть за клубы, которые часто выигрывают.
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Эльдар Гаджиев
провокационный заголовок
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Артём Поддубный
болею за Реал с 2005 года, как сейчас помню те времена, Зидан, Рауль, Карлос, разве могла быть в то время команда ярче для молодого болельщика.
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Ганжубасс
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Всегда болел против мадрида именно по этой причине
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Velirpa
Ответ TheItalian204
С этим сложно поспорить, но я например, начал болеть в 1995 году. Тогда просто форма очень понравилась.
я начал болеть за Спартак по примеру двоюродного брата в 1998 году, ещё он был фанатом Дель Пьеро и Ювентуса, но мне Италия не особо, потом в деревне в библиотеке обнаружил журнал "Германия", начал читать, с тех пор за Баварию и Германию всегда и везде.
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Dmitriy Pavlovich
Ответ Velirpa
я начал болеть за Спартак по примеру двоюродного брата в 1998 году, ещё он был фанатом Дель Пьеро и Ювентуса, но мне Италия не особо, потом в деревне в библиотеке обнаружил журнал "Германия", начал читать, с тех пор за Баварию и Германию всегда и везде.
Я тоже за Спартак,но те игры Аякс, Интер,РЕАЛ и Роберто Карлос меня заставил полюбить Реал,а затем Марс
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Velirpa
Ответ Dmitriy Pavlovich
Я тоже за Спартак,но те игры Аякс, Интер,РЕАЛ и Роберто Карлос меня заставил полюбить Реал,а затем Марс
Марс?
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Ответ Руслан Узденов
2002 год. Финал ЛЧ. Байер - Мадрид. Легендарный гол Зидана сделал моё сердце сливочным навсегда.
Бросок Карлоса на тридцать с лишним метров эпичнее, но каждому своё
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dimamak10
Ответ Артём Поддубный
болею за Реал с 2005 года, как сейчас помню те времена, Зидан, Рауль, Карлос, разве могла быть в то время команда ярче для молодого болельщика.
Ну вообще да, Барселона с Рональдиньо, МЮ с Кри Ро
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