«Челси» может подписать Тоуни зимой. Дисквалификация форварда «Брентфорда» истекает в январе (Низар Кинселла)
«Челси» рассматривает трансфер чистого нападающего в зимнее трансферное окно.
Лондонский клуб намерен укрепить позицию центрфорварда зимой, сообщает журналист Низар Кинселла. В последних матчах роль «девятки» исполнял Николас Джексон, на его счету 1 гол в 5 играх за «синих».
«Челси» рассматривал возможность подписания еще одного центрального нападающего летом, но решил сконцентрироваться на трансфере полузащитника Коула Палмера из «Манчестер Сити».
Одной из трансферных целей лондонцев на зимнее трансферное окно является нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни. В мае его отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушение регламента о ставках, срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.
В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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Под схему 4-2-3-1.
Сейчас Челси не может использовать эту схему из-за травм игроков атаки.
А Нкунку восстановится еще не скоро. Это Броя и Джеймс должны вернуться.
1 форвард на весь сезон, и тот неопытный сырой Джексон. Ну теоретически Нкунку может там сыграть, но все таки это не его родная позиция, у него у самого травма до зимы.
Не знаю о чем думало руководство.