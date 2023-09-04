«Челси» может подписать Тоуни зимой. Дисквалификация форварда «Брентфорда» истекает в январе (Низар Кинселла)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

«Челси» рассматривает трансфер чистого нападающего в зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб намерен укрепить позицию центрфорварда зимой, сообщает журналист Низар Кинселла. В последних матчах роль «девятки» исполнял Николас Джексон, на его счету 1 гол в 5 играх за «синих». 

«Челси» рассматривал возможность подписания еще одного центрального нападающего летом, но решил сконцентрироваться на трансфере полузащитника Коула Палмера из «Манчестер Сити». 

Одной из трансферных целей лондонцев на зимнее трансферное окно является нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни. В мае его отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушение регламента о ставках, срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. 

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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14 комментариев

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Roman
Представляю, какая ломка у Боули. Всё-таки не совершал трансферов уже три дня
+102
-2
+100
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badibeg
шел 4 день после ТО, боули не знал чем заняться))
+43
-1
+42
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Александр Белов
Ответ Александр Белов
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Мю английский Спартак потому что, оба клуба пытаются соревноваться с заклятым голубым газовым мешком и регулярно отхватывают, будучи середняками с невнятной игрой твердят о былом величии, стеночках, забеганиях, Ферги таймах, оба получали по 7 безответных от Ливерпуля)))
+16
-2
+14
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Lex Lex
думал хоть до зимы передохну от новостей по трансферам Челси , но нет , Боули держит в тонусе
+11
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Профессор из Кобхэма
Ответ Cearvm
Зачем, Нкунку же уже восстановится? Или это знаменитая логика Челси, когда летом можно не докупать с Джексоном и Броя, а зимой можно и продублировать основного француза?) Как второй нападающий Джексон вполне нормальный.
Нкунку брали как апз или оттянутого форварда, кем он и является.
Под схему 4-2-3-1.
Сейчас Челси не может использовать эту схему из-за травм игроков атаки.
А Нкунку восстановится еще не скоро. Это Броя и Джеймс должны вернуться.
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Эдвард Газарян
потратить больше лярда на трансферы и играть с Энцо слева в атаке это больше, чем успех
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леннорыч-абрамович
Пора уже создавать собственную лигу ЧПЛ.
+2
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aseke
Боули как шопоголик, у которого полный гардероб одежды, а носить нечего.
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Профессор из Кобхэма
Нужен.
1 форвард на весь сезон, и тот неопытный сырой Джексон. Ну теоретически Нкунку может там сыграть, но все таки это не его родная позиция, у него у самого травма до зимы.

Не знаю о чем думало руководство.
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HellLight
где боули только находит этих смуглых ноунеймов за оверпрайз.
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Александр Белов
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Shuller18
Ну так-то у Челси остался один профильный нап, и тот средненький. Тоуни не прям топ, но хоть какая-то альтернатива будет, как кадровая, так и стилистическая
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CFCheadhunter
Нкунку сломался месяц назад, но про напа вспомнили сейчас. Всё, что нужно знать о новом владельце и его управленцах.
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OldRedWhite
Ответ Александр Белов
Мю английский Спартак потому что, оба клуба пытаются соревноваться с заклятым голубым газовым мешком и регулярно отхватывают, будучи середняками с невнятной игрой твердят о былом величии, стеночках, забеганиях, Ферги таймах, оба получали по 7 безответных от Ливерпуля)))
Полегчало ? )):
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