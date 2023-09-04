«Челси» рассматривает трансфер чистого нападающего в зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб намерен укрепить позицию центрфорварда зимой, сообщает журналист Низар Кинселла. В последних матчах роль «девятки» исполнял Николас Джексон, на его счету 1 гол в 5 играх за «синих».

« » рассматривал возможность подписания еще одного центрального нападающего летом, но решил сконцентрироваться на трансфере полузащитника Коула Палмера из «Манчестер Сити».

Одной из трансферных целей лондонцев на зимнее трансферное окно является нападающий « » . В мае его отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушение регламента о ставках, срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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