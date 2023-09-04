Федотов огорчен трансферами ЦСКА к 7-8-му турам: «Людям без подготовки приходилось играть – один матч, два, а потом провальчик. Это мешает показывать стабильную игру»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес календарь Футбол

Владимир Федотов считает неудобными трансферы ЦСКА после начала чемпионата.

– Второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8-му турам. Вас это огорчает?

– Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть. Это не способствует набору формы – одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру, – сказал тренер армейцев.

Также Федотов оценил игру экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса за «Зенит» в матче 7-го тура (1:1).

– Не жалеете, что не пытались его вернуть – после увиденного в матче?

– Мы пытались вернуть. Он одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, что не сложилось. Но вот так сложилось. Он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Он показал, что есть порох в пороховницах, – сказал главный тренер ЦСКА.

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37 комментариев

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Ебздрогыч
Меня, как болельщика Спартака, скорее поражает то, как Федотов, расставшись с игроками основы и играя в том числе молодежью и Заболотным все равно в топе таблицы и выше Спартака с его внушительной скамейкой
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+64
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Кирилл
Да не только Федотов огорчен таким, а все болельщики ЦСКА - уже который год хочется, чтобы начало сезона команда проводила с новичками, а не усеченным составом ..
+28
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Роман Буянов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Раньше можно было спихнуть на жадность Гинера, но теперь причины необъяснимы
Действительно необъяснимы?
+17
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Евгений Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Меня, как болельщика Спартака, скорее поражает то, как Федотов, расставшись с игроками основы и играя в том числе молодежью и Заболотным все равно в топе таблицы и выше Спартака с его внушительной скамейкой
поразительного ничего нет - Федотов доказал свой уровень взяв подряд два серебра с "Сочи" и с ЦСКА

а Абаскаль слил серебро весной как раз... не хочет руководство "Спартака" выигрывать чемпионат, что поделаешь...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Меня, как болельщика Спартака, скорее поражает то, как Федотов, расставшись с игроками основы и играя в том числе молодежью и Заболотным все равно в топе таблицы и выше Спартака с его внушительной скамейкой
Заболотный вроде как топарь сейчас
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Никита Алексеев
Бабаев делает слишком мало фото!!
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beleran
Мне кажется, что Федотов недвусмысленно прошелся о менеджменте ЦСКА, который сейчас занимается трансферами. Который привел двух более-менее серьезных футболистов только к 7 туру. При этом потеряв аналогичное число легионеров и сумев умудриться не вернуть в команду Марио…

Оценивается работа менеджмента по результатам. А результат сейчас такой.
Минус Медина, Караскаль, Баха
Минус Марио в Зените
И это при том, что Эдджуке и Сигурссон не вернулись в команду.
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ericssons
Ну Федотову надо было надавить Фернандеса чтобы тот раньше перестал пудрить нам мозги и сразу перешел в Зенит, на Бешикташ чтобы раньше купили и перевели деньги за Зайнутдинова раньше, чем квалификация ЛЕ у них началась, на Спартак чтобы до начала сезона купили Медину, а не тянули до первого матча ЦСКА в сезоне, на Динамо чтобы раньше продали Захаряна и купили Караскаля, ну и конечно на правительство США с их санкциями, которые затягивают и ослажняют любой трансфер извне. Ну и на Бабаева, чтоюы наконец купил фотоаппарат и делал побольше фото...
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NOOhr
Ситуация с трансферами и болел-профанов не порадовала… Потеряли Баху, Медину, Карраскаля плюс-минус железных игроков основы🤦‍♂️. А новички только подтянулись… Хотя возвращение большого Адольфо не может не радовать)))
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Aleksandr Alferov
Федотов один из лучших тренеров в России. В Оренбурге доказал, в Сочи и сейчас с ЦСКА показывает хорошие результаты, со скромным составом. Уверен, доверь ему самую слабую команду в рпл, не вылетит.
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Танович
Ответ heathen
У вас игроки новые выходят на поле, хотя они не заявлены на игры. мерзкий клуб, пропитан судейскими поблажками
На игры как раз заявлен. Иначе бы не попал в заявку. Это у государства к нему могут быть претензии, что ещё не получил разрешение на работу, а работал, а с точки зрения футбола претензий нет, если его допустили в заявку.
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Krem236
Ответ Ебздрогыч
Меня, как болельщика Спартака, скорее поражает то, как Федотов, расставшись с игроками основы и играя в том числе молодежью и Заболотным все равно в топе таблицы и выше Спартака с его внушительной скамейкой
Меня как Коня, поражает что в Спартаке есть адекватные болельщики!
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Mike 60
Ответ heathen
Келвин не имеет рабочей визы
Уверен?? Со свечкой стоял рядом и все знаешь? ))
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Mike 60
Ответ heathen
У вас игроки новые выходят на поле, хотя они не заявлены на игры. мерзкий клуб, пропитан судейскими поблажками
Поясни плиз свою бессмыслицу. Или я тупой ? ))
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Танович
Ответ Mike 60
Уверен?? Со свечкой стоял рядом и все знаешь? ))
Об этом пишут везде, кроме спорца)) уже есть и комментарии юристов - Келвен так быстро приехал, что не успел ещё получить от государства как иностранец разрешение на работу в России.
Юристы говорят - дело не футбольное, а государственное, зависит от того, начался ли процесс получения этой визы до матча.
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RSI
Ответ heathen
У вас игроки новые выходят на поле, хотя они не заявлены на игры. мерзкий клуб, пропитан судейскими поблажками
Ты о чем? Не туда попал?
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luckyanov
Ответ beleran
Мне кажется, что Федотов недвусмысленно прошелся о менеджменте ЦСКА, который сейчас занимается трансферами. Который привел двух более-менее серьезных футболистов только к 7 туру. При этом потеряв аналогичное число легионеров и сумев умудриться не вернуть в команду Марио… Оценивается работа менеджмента по результатам. А результат сейчас такой. Минус Медина, Караскаль, Баха Минус Марио в Зените И это при том, что Эдджуке и Сигурссон не вернулись в команду.
То что Бабаев профнепригодный (и скорее всего работает только на свой карман) - ясно любому адекватному армейцу.
Но то, что Федотов изображает святую невинность-вызывает только раздражение.
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luckyanov
Ответ analogia
Ничего страшного, тебе лучше заняться изучением запятых в русском языке
Ты думал задеть меня этим? Смешно))
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analogia
Ответ luckyanov
Если ты не понимаешь, то извини объяснять слишком долго
Ничего страшного, тебе лучше заняться изучением запятых в русском языке
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БолельщикСоСтажем
Ответ Ебздрогыч
Меня, как болельщика Спартака, скорее поражает то, как Федотов, расставшись с игроками основы и играя в том числе молодежью и Заболотным все равно в топе таблицы и выше Спартака с его внушительной скамейкой
Это заслуга в том числе руководства
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a2wai
И в чем он не прав.
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