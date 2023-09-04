Федотов огорчен трансферами ЦСКА к 7-8-му турам: «Людям без подготовки приходилось играть – один матч, два, а потом провальчик. Это мешает показывать стабильную игру»
Владимир Федотов считает неудобными трансферы ЦСКА после начала чемпионата.
– Второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8-му турам. Вас это огорчает?
– Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть. Это не способствует набору формы – одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру, – сказал тренер армейцев.
Также Федотов оценил игру экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса за «Зенит» в матче 7-го тура (1:1).
– Не жалеете, что не пытались его вернуть – после увиденного в матче?
– Мы пытались вернуть. Он одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, что не сложилось. Но вот так сложилось. Он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Он показал, что есть порох в пороховницах, – сказал главный тренер ЦСКА.
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а Абаскаль слил серебро весной как раз... не хочет руководство "Спартака" выигрывать чемпионат, что поделаешь...
Оценивается работа менеджмента по результатам. А результат сейчас такой.
Минус Медина, Караскаль, Баха
Минус Марио в Зените
И это при том, что Эдджуке и Сигурссон не вернулись в команду.
Юристы говорят - дело не футбольное, а государственное, зависит от того, начался ли процесс получения этой визы до матча.
Но то, что Федотов изображает святую невинность-вызывает только раздражение.