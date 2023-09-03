Александр Головин прокомментировал 1-е место «Монако» в Лиге 1.

«Монако» в матче 4-го тура чемпионата Франции разгромил «Ланс» со счетом 3:0 и с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице. Головин отметился голом на 36‑й минут.

– Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе, в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо, что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете. Это всегда придает уверенности.

Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера.

– «Монако» лидирует в чемпионате Франции. Довольны?

– Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет – все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно, – заявил хавбек «Монако».

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