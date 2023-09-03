Катар подтвердил матч с Россией. Сыграют 12 сентября на стадионе, где прошли 7 игр ЧМ-2022
Федерация футбола Катара назвала дату и время матча с Россией.
Матч состоится на 44-тысячном стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре, на котором прошлм 7 игр ЧМ-2022, включая встречу 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии (1:1, 1:3 – по пенальти).
Игра пройдет 12 сентября и начнется в 18:15 по московскому времени.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября.
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