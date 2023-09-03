Катар подтвердил матч с Россией. Сыграют 12 сентября на стадионе, где прошли 7 игр ЧМ-2022

Теги Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) Сборная Катара по футболу стадион Аль-Джануб Футбол

Федерация футбола Катара назвала дату и время матча с Россией.

Матч состоится на 44-тысячном стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре, на котором прошлм 7 игр ЧМ-2022, включая встречу 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии (1:1, 1:3 – по пенальти).

Игра пройдет 12 сентября и начнется в 18:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября.

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21 комментарий

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Эрик Бадретдинов
Ответ Заборостроитель
Только без кб защитников в обороне!
Из пятерочки подойдет ?
+35
0
+35
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gukmamop
Ответ Миндовг
Комментарий скрыт
пруфов конечно не будет
+24
-3
+21
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Пикачу82
Конечно, это же не Азербайджан...
Связи не вижу, но подозреваю, откуда вы)
+19
-1
+18
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Заборостроитель
Только без кб защитников в обороне!
+14
-5
+9
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Bob_Kolomb
Ответ Миндовг
Комментарий скрыт
Хорошо, что учебный год начался и тебе объяснят, что нет слова "нету", а в слове миллиард нет мягкого знака
+7
-3
+4
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Ночной кошмар Логинова
Интересно. Стадион будет полный
+3
-1
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Похоже что рфс решил все таки простейшую задачу.
Значит не зря на футбол уходят баснословные деньги в условиях СВО а в рфс огромный штат и огромные зарплаты у руководства и у тренера сборной.
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Tiestorzn17
Вот и мы на чемпионат мира отобрались 😁👏
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-1
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Uriy walmart
Ответ Ночной кошмар Логинова
Интересно. Стадион будет полный
Да, Газпром привезёт на чартерах
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Uriy walmart
Да, Газпром привезёт на чартерах
Думаю, катарцы заполнят стадион, чтоб поддержать свою сборную и заполнить ностальгическую пустоту после ЧМ)
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Экочёрт 4000
Ответ Bob_Kolomb
Хорошо, что учебный год начался и тебе объяснят, что нет слова "нету", а в слове миллиард нет мягкого знака
слово "нету", разумеется, есть
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