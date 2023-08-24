Где смотреть Аль-Вахда Мекка – Аль-Иттихад Джидда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 28 августа
В понедельник, 28 августа, сыграют Аль-Вахда Мекка и Аль-Иттихад Джидда в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdulaziz Sports City Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Вахда Мекка – Аль-Иттихад Джидда
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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