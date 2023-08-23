27 августа в Харрисоне состоится матч чемпионата МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллс» на домашнем стадионе «Ред Булл Арена» будет принимать «Интер Майами». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

Обе команды в текущем году будут бороться за попадание в плей-офф турнира. Для «Нью-Йорк Ред Буллс» на данный момент это выглядит куда проще, ведь отставание до зоны плей-офф совсем небольшое. Но учитывая какой ход набрал сейчас «Интер Майами» и как они начали играть после прихода Месси, сомнений практически нет в том, что они все же окажутся на необходимой для них строчке по итогам группового этапа. У команды из Майами нет время на раскачку и после успехов в других турнирах им срочно необходимо выбираться из подвала и в чемпионате, получится ли у них удачный первый шаг на путь к этому, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), X2.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«РБ» в прошлом сезоне МЛС заняли 4 место в таблице восточной конференции по итогу главного группового турнира. Они в 34 турах набрали 53 балла, остановившись всего в двух очках от третьего «Нью-Йорк Сити». Они показали неплохую результативность, забив тогда 50 мячей, но при этом и немало пропустили (41). Команда по окончанию группового этапа попала в плей-офф 1/8 финала, где встретилась с клубом «Цинциннати», который занял в восточной конференции 5 место. Здесь же в первой стадии команду постиг вылет после проигрыша (1:2), хотя в этой встрече до 74 минуты матча «РБ» вел в счете, но в концовке встречи ослабил хватку и пропустил 2 мяча.

«Нью-Йорк РБ» в этом году удалось пополнить свой состав следующими футболистами: Мина , перешедший из «Депортиво Кали» и Цабеза, арендованный у «Уотфорда».

А покинул команду только 1 игрок: Кассерес, перебравшийся во французскую «Тулузу».

Не так давно «Ред Буллс» сыграли в Кубке Лиг Америки, где в 1/8 финала уступили «Филадельфии Юнион» в серии пенальти (3:4), сыграв в основное время матча (1:1).

В текущем Чемпионате США «РБ» пока что за бортом зоны плей-офф и занимает 11 место в восточной конференции, имея 29 баллов в активе после 24 сыгранных матчей. От зоны плей-офф и девятого «Чикаго Файр» отставание всего в 3 очка. Пока что у команды не совсем хорошая результативность и всего 23 забитых мяча в чемпионате, что даже в среднем меньше одного гола. И при этом 26 пропущенных голов, что чуть более чем 1 мяч в среднем за матч чемпионата.

В последнем сыгранном туре чемпионата «РБ» удалось одержать волевую победу (1:0) над ближайшим оппонентом выше по турнирной таблице командой «ДС Юнайтед». А победный гол записал на свой счет Толкин, забивший под самую концовку встречи, на 88 минуте, после чего сопернику не хватило времени отыграться.

Результаты «Нью-Йорк Ред Буллс» в 5 последних сыгранных матчах:

21.08.23 «Нью-Йорк Ред Буллс» — «ДС Юнайтед» 1 :0;

— «ДС Юнайтед» :0; 09.08.23 «Филадельфия Юнион» — « Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1 (в серии пенальти 4: 3);

Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1 (в серии пенальти 3); 04.08.23 «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити» 1 :0;

— «Нью-Йорк Сити» :0; 31.07.23 «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Атлетико Сан-Луис» 2 :1;

— «Атлетико Сан-Луис» :1; 23.07.23 «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Инглэнд Революшн» 0:0 ( в серии пенальти 4:2).

Интересные статические факты «Нью-Йорк Ред Буллс»:

В 5 последних матчах в основное время команда не проигрывает, при этом 3 победы;

Последний матч в качестве хозяев был победным;

Только в 1 из 3 последних матчей оппонентов забивали обе команды;

В 5 последних матчах команды было забито обоими оппонентами не более 3 голов за игру.

В 5 последних встречах команда в среднем отличается по 1 голу.

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«Интер Майами»

Команда из Майами в главном турнире группового этапа в МЛС в 34 матчах набрала 48 очков и заняла в таблице восточной конференции 6 место. У них было всего 1 очко отставания от пятого «Цинциннати». Забили они в этих матах 47 голов, а пропустили чуть больше (56).

Шестая позиция позволила команде сыграть в плей-офф турнира, стадии 1/8 финала. Где «Интер Майами» встречался с третьей командой восточной конференции «Нью-Йорк Сити» и крупно им уступил (0:3). В этом матче стал провальным второй тайм, где было пропущено все 3 гола. Неудачная игра в обороне лишила команду возможности продолжить турнир и на первой же стадии они оступились. Не смог тогда помочь команде и звездный ее футболист Игуаин, который был не в лучших физических кондициях.

У «Интера Майами» в текущем году прибыло неплохое усиление в стан команды. Среди них мощнейшее трио бывших одноклубников в составе «Барселоны»: Месси, Альба и Бускетс. А также команду пополнили: Авилес из «Расинг Клуб», Фариас из «Колон», Гомез из «Либертад».

А вот покинули клуб: Писарро и Марсман.

В текущем сезоне МЛС подопечные Жерардо Мартино выступают неудачно и сейчас располагаются на последней 15 строчке в таблице восточной конференции. Всего же у них в активе 18 баллов, набранных в 22 матчах. От зоны плей-офф у них отставание в 14 очков, но при этом есть 2 игры в запасе. С приходом такого мощного трио из бывших игроков «Барсы», «Интеру» по силам будет попасть и в первую семерку по итогам группового этапа, которая позволяет начать плей-офф с 1/8 финала.

20 августа 2023 года Месси и Ко завоевали долгожданный для клуба трофей, выиграв Кубок Лиг. В четвертьфинале плей-офф без особого труда был обыгран «Шарлотт» (4:0), в полуфинале была виктория над ФК «Филадельфия Юнион» (4:1), где удалось реализовать практически все что было создано опасного у ворот соперника.

И, наконец, в финале была добыта победа в сумасшедшей по накалу серии пенальти, которая закончилась счетом (10:9). Основное время матча было закончено счетом (1:1), где на гол Месси в первом тайме, соперник смог ответить в начале второго.

Свой последний матч команда из Майами проводила в рамках полуфинала Кубка Сша Оупен. Где в непростой встрече им удалось одолеть в серии пенальти «Цинциннати» (5:4). А встреча сама законилась ничьей (2:2), где «Интер Майами» удалось отыграться со счета (0:2), а второй гол удалось забить аж на 97 минуте матча. Тогда дважды отличился голом Кампана, а Месси 2 раза голевыми передачами. В финале Месси и Ко сыграют с «Хьюстон Динамо» 27 сентября 2023 года.

Результаты «Интер Майами» в 5 последних сыгранных матчах:

24.08.23 «Цинциннати» — « Интер Майами» 2:2 (в серии пенальти 4: 5 )

Интер Майами» 2:2 (в серии пенальти 4: ) 20.08.23 «Нэшвилл» — «Интер Майами» 1:1 (в серии пенальти 9: 10 );

); 16.08.23 «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 1: 4 ;

1: ; 12.08.23 «Интер Майами» — «Шарлотт» 4 :0;

— «Шарлотт» :0; 07.08.23 «Нэшвилл» — «Интер Майами» 4:4 (в серии пенальти 3:5);

Интересные статические факты «Интер Майами»:

В 8 последних встречах команда не проигрывает, а в 5 из них побеждает в основное время игры;

В последних 2 матчах в качестве гостей в основное время была ничья;

В последних 3 матчах забивают обе команды;

В 6 из 7 последних матчах было забито 4 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 3 мяча;

Команда из Майами отличается голом в 8 последних поединках.

«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 7 матчей. Преимущество в них на стороне текущих хозяев – 5 побед, при 2 победах команды Бекхэма. «РБ» в среднем забивали в этих матчах 2 гола (14 забитых мячей), а «Интер Майами» 0,86 (6 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Ред Буллс» (4:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

01.06.23 «Интер Майами» – «Нью-Йорк Ред Буллс» (0: 1 ).

(0: ). 28.08.22 «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами» ( 3 :1).

– «Интер Майами» ( :1). 23.05.22 «Интер Майами» – «Нью-Йорк Ред Буллс» ( 2 :0).

– «Нью-Йорк Ред Буллс» ( :0). 10.10.21 «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами» ( 1 :0).

– «Интер Майами» ( :0). 18.09.21 «Интер Майами» – «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:4).

В 5 последних очных матчах «Интеру» удалось лишь 1 раз одолеть «Ред Буллс», это было более года назад в домашней встрече.

В 2 последних гостевых встречах команда из Майами проигрывала предстоящему оппоненту.

Стоит заметить, что в 4 из 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»

Аналитики БК выставляют фаворитом команду хозяев, с минимальной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» — 2.56;

Ничья — 3.55;

Победа «Интер Майами» — 2.62;

1X — 1.49;

X2 — 1.51;

Ф1 (0) — 1.88;

Ф2 (0) — 1.92;

ТБ (2,5) — 1.70;

ТМ (2,5) — 2.15;

ТБ (3) — 2.25;

ОЗ (да) — 1.59;

ОЗ (нет) — 2.27.

Обе команды не лучшим образом стартовали в МЛС. Но все же у команды гостей приехало такое усиление, которому позавидовали бы многие европейские клубы. Они уже доказали, это выиграв 1 трофей и вышли в финал второго. Теперь Месси и Ко важно и в чемпионате попасть в плей-офф, чтобы побороться за очередной трофей, а для этого нужно побеждать в предстоящих встречах чемпионата, чтобы приблизиться к заветной девятке лучших команд конференции. Поэтому здесь вполне можно сделать ставку на Ф2 (0), за это дают хороший кэф 1.92. Можно и зарядить на X2, без риска того что по ставке будет возврат, на это событие дают приличный кэф — 1.51.

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