«Бернли» купил Аарона Рэмзи за 14 млн фунтов. У «Астон Виллы» есть право обратного выкупа хавбека Англии U20
«Бернли» купил полузащитника «Астон Виллы» Аарона Рэмзи.
20-летний хавбек молодежной сборной Англии подписал пятилетний контракт с новым клубом.
По данным Daily Mail, «Астон Вилла» получила 14 млн фунтов и также имеет право обратного выкупа.
В минувшем сезоне Рэмзи играл за «Мидлсбро» на правах аренды, забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче. Его статистика – здесь.
Фото: burnleyfootballclub.com
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