«Бернли» купил Аарона Рэмзи за 14 млн фунтов. У «Астон Виллы» есть право обратного выкупа хавбека Англии U20

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы Бернли сборная Англии U-20 Аарон Рэмзи 2003 Футбол

«Бернли» купил полузащитника «Астон Виллы» Аарона Рэмзи.

20-летний хавбек молодежной сборной Англии подписал пятилетний контракт с новым клубом.

По данным Daily Mail, «Астон Вилла» получила 14 млн фунтов и также имеет право обратного выкупа.

В минувшем сезоне Рэмзи играл за «Мидлсбро» на правах аренды, забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче. Его статистика – здесь.

Фото: burnleyfootballclub.com

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21 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Перспективный, ему бы в Арсенал
+60
-1
+59
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error505
Я уже подумал, того самого Рэмзи
+37
-2
+35
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Stadjer
Ответ Антимосковский
просто одного назвали в честь другого
Так первому было 12 лет, когда родился второй, странно называть сына в честь 12-летнего пацана)))
+24
0
+24
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Stadjer
Полез проверить, не родственник ли тому Рэмзи, и оказалось, что у них даже средние имена одинаковые - они оба Аароны Джеймс Рэмзи! При этом вроде бы не родня друг другу
+11
0
+11
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Жирный Лукаку
Забавный тэг для него добавили
+4
0
+4
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Андрей Гусев
14? В АПЛ есть такие цены?? и даже не для сбитых летчиков???
+2
0
+2
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vils86
Ответ Очки Дани Алвеса
Перспективный, ему бы в Арсенал
а потом в Юве, где огромную личку предложат😂
+2
0
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Mohnatiy
Что значит "Это другой Аарон Рэмзи"??? 😁
+2
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nikitaplotnikov@mail.ru
Круговорот Ааронов Рэмзи в АПЛ
+1
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bibendum
Это как в песе было. Заканчивает игрок карьеру, а потом появляется реген с таким же именем
+1
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Ilya Shilovskiy
Я перешел на новочть, охренев, что Аарон Рэмзи стоит 14 млн...
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fizrukfizruk
Байт засчитан
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Антон Фалафель
Загорел Аарон.
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Dazdingo
не тот !!!
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Слава Дробышевкий
Показалось...
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окечуква
Загадочная история Бенджа.., то есть, Аарона Рэмзи.
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Stadjer
Ответ mars
по фото не видно?)
Я, наверно, щас открою страшную тайну, но жениться/выходить замуж можно не только за белых людей!
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