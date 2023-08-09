«Бернли» подписал хавбека «Шеффилд Юнайтед» Берге. Контракт – на 4 года

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Бернли чемпионшип Сандер Берге Футбол

«Бернли» объявит о подписании полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге.

Норвежский полузащитник подписал с «Бернли» четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера не уточняется.

Сандер Берге перешел в «Шеффилд» в январе 2020 года за рекордные 22 миллиона фунтов. В сезоне-2022/23 25-летний норвежец забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах Чемпионшипа. Его подробная статистика – здесь.

Фото: burnleyfootballclub.com

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4 комментария

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w256pfwjsm
Ответ Okaka
Шеффилд первый кандидат на вылет
Лутон
+5
0
+5
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Okaka
Шеффилд первый кандидат на вылет
+1
0
+1
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Алексей Иванов
Классный игрок и сумма трансфера вменяемая
0
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Okaka
Ответ w256pfwjsm
Лутон
там команда боевая, а ШЮ уже 2 лидеров потерял, думаю, еще один из кандидатов - это волки
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