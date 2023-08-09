«Бернли» подписал хавбека «Шеффилд Юнайтед» Берге. Контракт – на 4 года

«Бернли» объявит о подписании полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге.

Норвежский полузащитник подписал с « » четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера не уточняется.

перешел в « » в январе 2020 года за рекордные 22 миллиона фунтов. В сезоне-2022/23 25-летний норвежец забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах Чемпионшипа. Его подробная статистика – здесь.

Фото: burnleyfootballclub.com

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