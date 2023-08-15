Кайседо о «Челси»: «Я здесь, чтобы стать легендой клуба, великим игроком, не терпится начать свою историю. Меня вдохновляют Макелеле и Канте – у нас схожие качества, но они лучше»

Теги Челси Клод Макелеле премьер-лига Англия Нголо Канте Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо рассказал о легендах «Челси», которые его вдохновляют.

Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» за рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов.

«Макелеле и Канте вдохновляли меня. На поле они были очень скромны. Думаю, можно сказать, что у меня есть похожие качества, но они были лучше. Но теперь я собираюсь сделать для клуба все, потому что он много сделал для меня.

В детстве я болел за «Челси» и часто смотрел матчи. Быть здесь сейчас – удивительно. Это один из величайших клубов в мире. Я здесь, чтобы стать великим игроком, помочь команде и стать легендой этого прекрасного клуба. Мне не терпится присоединиться к ребятам, выложиться по полной и написать свою собственную историю.

Я знаю, что в Эквадоре за меня болеет множество детей. Я должен стать примером для них. Я хочу представить свою страну наилучшим образом. Люди поддерживают меня, носят футболку с моей фамилией. Это тоже вдохновляет меня продолжать усердно работать», – сказал полузащитник.

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20 комментариев

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igorrado@yandex.ru
Отличный настрой, Мойзес!
Удачи!
+26
-2
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DolJun
макелеле, канте, кайседо - неплохая преемственность поколений опорников у челси
+22
-1
+21
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Профессор из Кобхэма
Ответ DolJun
макелеле, канте, кайседо - неплохая преемственность поколений опорников у челси
Ессьен
+17
0
+17
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KingCroc
Для меня Челси ассоциируется с цепкими опорниками. Надеюсь, у Кайседо получится раскрыться!
+11
-1
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NIRVANA
Какой кайф для Почеттино. В Тоттенхэме ему не покупали, в ПСЖ покупали не спрашивая, а тут вроде работают в команде и сообща с безумным Боули
+9
-2
+7
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Grime Font
Ответ Ваня Шипитко
Года 2-3 назад говорил, что в детстве фанател от МЮ
где он такое говорил? "моя мечта играть за большой клуб как мю" и "я с детства за мю" - это разные вещи.

а про арсенал было такое:
«Конечно, я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я действительно был близок к переходу. Я много страдал, когда трансфер не состоялся. «Арсенал» мне понравился тем, что у них очень молодые, талантливые игроки и несколько звёзд, которые все вместе всегда хотят добиваться большего» .

где он тут с детства? там его агент причёсывал в стиле "предложение арсенала - это мечта всей жизни".
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Born is the King
Ответ Профессор из Кобхэма
Ессьен
Рамирес
+5
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Собиратель хаоса
Кайседо: Канте лучше меня.
Боули, купивший его в 4 раза дороже Канте: В смысле?!?
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Bohdan Kravets
Ответ Чемпионшипз
Обычно, после таких заявлений, надолго садятся на лавку , а через пару лет отправляются в турне по арендам до конца карьеры ))
приведешь пару примеров?
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Evgen_Hazard
За такой настрой можно только похвалить, надеюсь его обойдут травмы стороной.
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Удачи !
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Ноно Гомес
добро пожаловать!!!
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Pitkin
Эталоном опорника был Макелеле. Даже Эссьен им не был, а был центахавом как Лампард и Баллак. Кроме того у Маки почти не было травм. В своё время САФ сказал: «У того, кто продал Макелеле (Реал) видимо не все дома». САФ хвалил также и Эссьена, но Мака был беспорно лучшим.
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Bega Dj
Добро пожаловать будущее легенда синих желаю удачи.Оригинальный синий всегда синий.
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