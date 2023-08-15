Кайседо о «Челси»: «Я здесь, чтобы стать легендой клуба, великим игроком, не терпится начать свою историю. Меня вдохновляют Макелеле и Канте – у нас схожие качества, но они лучше»

Мойсес Кайседо рассказал о легендах «Челси», которые его вдохновляют.

Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» за рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов.

«Макелеле и Канте вдохновляли меня. На поле они были очень скромны. Думаю, можно сказать, что у меня есть похожие качества, но они были лучше. Но теперь я собираюсь сделать для клуба все, потому что он много сделал для меня.

В детстве я болел за «Челси» и часто смотрел матчи. Быть здесь сейчас – удивительно. Это один из величайших клубов в мире. Я здесь, чтобы стать великим игроком, помочь команде и стать легендой этого прекрасного клуба. Мне не терпится присоединиться к ребятам, выложиться по полной и написать свою собственную историю.

Я знаю, что в Эквадоре за меня болеет множество детей. Я должен стать примером для них. Я хочу представить свою страну наилучшим образом. Люди поддерживают меня, носят футболку с моей фамилией. Это тоже вдохновляет меня продолжать усердно работать», – сказал полузащитник.

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