Кайседо о «Челси»: «Я здесь, чтобы стать легендой клуба, великим игроком, не терпится начать свою историю. Меня вдохновляют Макелеле и Канте – у нас схожие качества, но они лучше»
Мойсес Кайседо рассказал о легендах «Челси», которые его вдохновляют.
Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» за рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов.
«Макелеле и Канте вдохновляли меня. На поле они были очень скромны. Думаю, можно сказать, что у меня есть похожие качества, но они были лучше. Но теперь я собираюсь сделать для клуба все, потому что он много сделал для меня.
В детстве я болел за «Челси» и часто смотрел матчи. Быть здесь сейчас – удивительно. Это один из величайших клубов в мире. Я здесь, чтобы стать великим игроком, помочь команде и стать легендой этого прекрасного клуба. Мне не терпится присоединиться к ребятам, выложиться по полной и написать свою собственную историю.
Я знаю, что в Эквадоре за меня болеет множество детей. Я должен стать примером для них. Я хочу представить свою страну наилучшим образом. Люди поддерживают меня, носят футболку с моей фамилией. Это тоже вдохновляет меня продолжать усердно работать», – сказал полузащитник.
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а про арсенал было такое:
«Конечно, я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я действительно был близок к переходу. Я много страдал, когда трансфер не состоялся. «Арсенал» мне понравился тем, что у них очень молодые, талантливые игроки и несколько звёзд, которые все вместе всегда хотят добиваться большего» .
где он тут с детства? там его агент причёсывал в стиле "предложение арсенала - это мечта всей жизни".
Боули, купивший его в 4 раза дороже Канте: В смысле?!?