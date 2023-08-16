«Лион» купил у «Кристал Пэлас» защитника О’Брайена. Это второй ирландец в истории клуба

«Лион» объявил о приобретении защитника Джейка О’Брайена.

22-летний игрок подписал с клубом Лиги 1 контракт сроком до 2027 года. Он стал вторым ирландцем в истории команды – после Мика Маккарти.

По сведениям L’Equipe, « » получит за О’Брайена 1 млн евро.

В прошлом сезоне футболист выступал за «РВД Моленбек» и провел 30 игр во 2-й лиге Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ol.fr

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