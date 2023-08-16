«Лион» купил у «Кристал Пэлас» защитника О’Брайена. Это второй ирландец в истории клуба
«Лион» объявил о приобретении защитника Джейка О’Брайена.
22-летний игрок подписал с клубом Лиги 1 контракт сроком до 2027 года. Он стал вторым ирландцем в истории команды – после Мика Маккарти.
По сведениям L’Equipe, «Кристал Пэлас» получит за О’Брайена 1 млн евро.
В прошлом сезоне футболист выступал за «РВД Моленбек» и провел 30 игр во 2-й лиге Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ol.fr
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