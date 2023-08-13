20-летний Камавинга провел 100-й матч за «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга провел сотый матч в составе «Реала».

Полузащитник мадридской команды вышел на матч против «Атлетика» (2:0) в стартовом составе и провел на поле 71 минуту. 

Это был сотый матч француза за «Реал» во всех турнирах и 64-й в рамках Ла Лиги. В день игры ему исполнилось 20 лет и 275 дней.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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9 комментариев

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Ruslan-Spartakforever
Красавчик
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corazón blanco
Просто невероятный игрок, прогрессирует семимильными шагами. Сегодня опять провел отличный матч в своем исполнении.
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xDe xDe
В таком возрасте уже сто игр, причём выходил далеко не в каждом матче. Круто.
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qdr1k
Потенциально может и тысячу пробить
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pasha_t
Камавинга топ
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Dexter Morgan
Крут. Топовый игрок уже сейчас. А в будущем будет легендой и звездой.
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Дмитрий Васин
Этого парня ждет большое будущее.
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Dikki Shelton
Будущая легенда Реала. Без сомнений.
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