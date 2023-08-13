20-летний Камавинга провел 100-й матч за «Реал»

Эдуардо Камавинга провел сотый матч в составе «Реала».

Полузащитник мадридской команды вышел на матч против «Атлетика» (2:0) в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

Это был сотый матч француза за « » во всех турнирах и 64-й в рамках . В день игры ему исполнилось 20 лет и 275 дней.

перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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