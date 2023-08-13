20-летний Камавинга провел 100-й матч за «Реал»
Эдуардо Камавинга провел сотый матч в составе «Реала».
Полузащитник мадридской команды вышел на матч против «Атлетика» (2:0) в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.
Это был сотый матч француза за «Реал» во всех турнирах и 64-й в рамках Ла Лиги. В день игры ему исполнилось 20 лет и 275 дней.
Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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