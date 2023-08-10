Ивич о 3:4 от «Динамо»: «Игра не понравилась. Четыре пропущенных гола — для тренера это нехорошо»
Владимир Ивич недоволен поражением «Краснодара» от «Динамо» (3:4) в Фонбет Кубке России.
«Интересная игра. Отличная игра для болельщиков и вас [журналистов], но не для меня. Думаю, фанатам она понравилась.
Очевидно, что мне эта игра не понравилась. Четыре гола в наши ворота — ни для одного тренера это не является чем‑то хорошим. Много шансов было у своих и чужих ворот. План был просто выйти на поле и выиграть игру. Проблемы начались после первого гола соперника. После нашей ошибки.
Второй гол тоже после ошибки, но так бывает, это футбол. Потом мы воспрянули духом. Но, как я уже говорил, это та игра, когда моменты возникают то у одной команды, то у другой», — сказал главный тренер «Краснодара».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Комментарии