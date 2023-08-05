ЦСКА выиграл 500 матчей в чемпионате России. Лишь у «Спартака» больше побед – 514
ЦСКА одержал юбилейную победу в чемпионате России.
Команда Владимира Федотова сегодня разгромила «Локомотив» (4:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Это 500-я победа армейцев в лиге. Их опережает только один клуб – «Спартак», у которого 514 выигранных матчей.
На третьей строчке идет «Локомотив» – 469.
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