ЦСКА выиграл 500 матчей в чемпионате России. Лишь у «Спартака» больше побед – 514

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия рейтинги Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА одержал юбилейную победу в чемпионате России.

Команда Владимира Федотова сегодня разгромила «Локомотив» (4:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Это 500-я победа армейцев в лиге. Их опережает только один клуб – «Спартак», у которого 514 выигранных матчей.

На третьей строчке идет «Локомотив» – 469.

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17 комментариев

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зенита даже в тройке нет, а я же совсем забыл, что они в пердиве играли и на них ходило 200 человек:))
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Красиво отметили юбилейную победу, конечно )
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Ответ chiga
Скажите спасибо хусаиновщине
Который отработал целых 8 матчей на Спартаке🤪. А чемпионств было 9. 😂
+9
-1
+8
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Наверное все-таки не только в лиге, а вообще за всю российскую историю
+5
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Помогите найти в этом списке главного гегемона: Зенит!
+8
-6
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Хоть бы написали, сколько матчей для этого понадобилось и тем, и другим
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Газовые попали в высшую лигу даже не по спортивному принципу, а после развала СССР, и сформировании двух дивизионов.
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Ответ Казанский парень
Хоть бы написали, сколько матчей для этого понадобилось и тем, и другим
Так одинаково должно же быть
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Ответ Казанский парень
Хоть бы написали, сколько матчей для этого понадобилось и тем, и другим
А какой смысл? Плюс-минус одинаково команды провели матчей, так как никогда не вылетали из РПЛ. Тут скорее интересно за какой отрезок времени статистика, так как не всегда берут отсчет с 1992 года. Эта троица единственные кто в истории РФ никогда не вылетал из высшего дивизиона.
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Ответ Казанский парень
Хоть бы написали, сколько матчей для этого понадобилось и тем, и другим
Явно одинаково :D В пердив в российской истории ни один из них не выпадал, играли одинаково.
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Ответ .ru
у «Спартака» больше побед... надо бы к концу сезона исправить эту историческую несправедливость...
Мечтать не вредно, скоро в школу))
Будешь там сказки рассказывать о подвигах твоей дружины с великим Зе в нападении))
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