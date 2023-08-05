ЦСКА выиграл 500 матчей в чемпионате России. Лишь у «Спартака» больше побед – 514

ЦСКА одержал юбилейную победу в чемпионате России.

Команда Владимира Федотова сегодня разгромила «Локомотив» (4:1) в 3-м туре Мир .

Это 500-я победа армейцев в лиге. Их опережает только один клуб – « », у которого 514 выигранных матчей.

На третьей строчке идет « » – 469.

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