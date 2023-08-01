Игроки «Зенита» посетили Русский музей и провели открытую тренировку в Михайловском саду

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Искусство Футбол

Игроки и тренерский штаб «Зенита» посетили Русский музей в Санкт-Петербурге.

Команде провели экскурсию по основным залам музея, в том числе по тому, в котором находятся картины «Девятый вал» Ивана Айвазовского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.

В 17:30 в Михайловском саду началась открытая тренировка игроков основного состава «Зенита». В августе прошлого года «Зенит» провел открытую тренировку в Александровском саду возле Медного всадника.

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20 комментариев

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Mr.Bean
Экскурсоводом Маркизио был?😎
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Данко Лазович
Классная новость. Побольше бы таких мероприятий.
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NikoVinkovic
Ответ Magico!
В спортивной форме в музее, лениво (чуть ли не со вздохом скуки) пережевывая жвачку.. бразилы, которым это абсолютно до одного места. петербург, ты это заслужил. культурная столица уже не там
В других клубах-то легионеры в элегантных костюмах ходят в Большой театр и спорят о том, кто лучше всего оркестровал Бориса Годунова.
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ЛоуренсАравийский
Ответ Magico!
В спортивной форме в музее, лениво (чуть ли не со вздохом скуки) пережевывая жвачку.. бразилы, которым это абсолютно до одного места. петербург, ты это заслужил. культурная столица уже не там
очередной бирюлевец подгорел от Питера, какие же у вас комплексы
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Спартак сила
позорище
Самокритично, чего греха таить🎅🏿
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Сергей Жарковский
Молодцы, футбол футболом, а искусство никогда не исчезнет!
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Karl_Ivanovich
"Потому что культура!" (с)
А если серьёзно, то такое взаимодействие полезно для имиджа и клубу, и музею.
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[ADO]
Культура так и прет - пришли в трусах в музей)))
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Magico!
В спортивной форме в музее, лениво (чуть ли не со вздохом скуки) пережевывая жвачку.. бразилы, которым это абсолютно до одного места. петербург, ты это заслужил. культурная столица уже не там
И культурная и футбольная всё там же. Как бы у вас от этого не горело.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Mr.Bean
Экскурсоводом Маркизио был?😎
Он отвечал за кофе-брейк😎
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jss
Ответ Николай Иванов
Ну так установочка же сверху была,приручать к путриотизму
пАтриотизм правильно пишется
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