Игроки «Зенита» посетили Русский музей и провели открытую тренировку в Михайловском саду

Игроки и тренерский штаб «Зенита» посетили Русский музей в Санкт-Петербурге.

Команде провели экскурсию по основным залам музея, в том числе по тому, в котором находятся картины «Девятый вал» Ивана Айвазовского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.

В 17:30 в Михайловском саду началась открытая тренировка игроков основного состава «Зенита». В августе прошлого года «Зенит» провел открытую тренировку в Александровском саду возле Медного всадника.