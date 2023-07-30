Где смотреть Ювентус – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 3 августа
В четверг, 3 августа, сыграют Ювентус и Реал Мадрид в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Ситрес Боул».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
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