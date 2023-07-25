УЕФА допустил «Осасуну» до участия в Лиге конференций-2023/24. За обращение в суд клуб оштрафуют

«Осасуну» допустили до участия в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Напомним, в июне инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить «Осасуну» от Лиги конференций за участие в договорных матчах в сезоне-2013/14. После отклонения апелляции клуб обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В результате разбирательства УЕФА пришел к выводу, что «Осасуна» «стала жертвой событий, случившихся около 10 лет назад», и разрешил клубу участвовать в предстоящем розыгрыше Лиги конференций. CAS, в свою очередь, ратифицировал решение УЕФА.

Также УЕФА открыл в отношении «Осасуны» дисциплинарное дело за обращение в суд общей инстанции по данному вопросу. На клуб будет наложен штраф, однако это не повлияет на участие клуба в Лиге конференций. Оспаривать санкции, которые будут наложены на клуб, «Осасуна» не планирует.