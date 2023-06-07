УЕФА может отстранить «Осасуну» от Лиги конференций за договорные матчи в сезоне-2013/14

Теги Осасуна Атлетик Ла Лига УЕФА договорные матчи Лига Конференций УЕФА Футбол

«Осасуну» могут отстранить от еврокубоков.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на La Vanguardia, УЕФА рассматривает вариант с отстранением испанского клуба от следующего сезона еврокубков. Союз открыл дело против «красных».

Это связано с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом». Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно. 

В сезоне-2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие «Атлетик», завершивший чемпионат восьмым. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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11 комментариев

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munkz
Пока ничего не понятно, но если это означает, что Зенит отправят в пердив, то я за
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-9
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бек саидов
Нашли кому предъявит. Ла лигой занимается Тебас, если не ошибаюсь. Зачем Чефир суёт свой нос? Займись с писижи.
+6
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savik-A.M.
Ответ СуперНегр228
Ало,Чифирка,как там дела у ПСЖ и Ман Сити с фиктивными спонсорами?хотя,это же другое)))
Алло , это Чифирка , все нормально , у Юве 10 очков отняли
+6
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Спартак Уокер
Вспомнили как только Осасуна вышла в еврокубки
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Андрей Хенто
Я понимаю, что Осасуна и Бетис не самый богатые клубы, но суммы написаны смешные, никто бы не рисковал из-за такой мелочи.
+2
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Сикарио
А негрейровцев когда отстранят?
+2
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DolJun
лучше пусть сити отстранят)
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Подкат Пенальтьевич
"Предполагаемой"? Т.е. доказательств нет? УЕФА как обычно.
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