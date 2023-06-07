УЕФА может отстранить «Осасуну» от Лиги конференций за договорные матчи в сезоне-2013/14

«Осасуну» могут отстранить от еврокубоков.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на La Vanguardia, УЕФА рассматривает вариант с отстранением испанского клуба от следующего сезона еврокубков. Союз открыл дело против «красных».

Это связано с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом». Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно.

В сезоне-2022/23 « » заняла 7-е место в , которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие « », завершивший чемпионат восьмым.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?