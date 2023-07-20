Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ», несмотря на проблемы в отношениях с фанатами.

Напомним, в мае ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста с требованием продать . Некоторые из болельщиков пришли к дому бразильца с призывами покинуть клуб.

«Надеюсь остаться в « » [на следующий сезон]. У меня контракт, и никто ничего мне не говорил.

Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал форвард в интервью Caze TV.