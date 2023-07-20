Неймар намерен остаться в «ПСЖ»: «Любят меня или нет – я буду здесь. У меня контракт»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Неймар Футбол

Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ», несмотря на проблемы в отношениях с фанатами.

Напомним, в мае ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста с требованием продать Неймара. Некоторые из болельщиков пришли к дому бразильца с призывами покинуть клуб.

«Надеюсь остаться в «ПСЖ» [на следующий сезон]. У меня контракт, и никто ничего мне не говорил.

Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал форвард в интервью Caze TV.

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28 комментариев

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Mark Safa
Неймар : Нравится не нравится - терпи, моя красавица😹
+28
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Иван Иванов
Преданность проекту Киллиана и Неймара пример для всех молодых футболистов. Бьются за эмблему до последнего )
+14
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liverpool and barcelona fan
Se queda короче
+11
-2
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Человек1991
Неймар уже можно сказать Легенда Футбола ! 454 гола , 250 голевых передач, 180 предголевых пасов, более 2000 успешных обводок. Если бы не травмы было бы наверное уже более 600 голов и 300 голевых .
+11
-5
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Dmitrij Lavrenkov
Ответ Иван Иванов
Преданность проекту Киллиана и Неймара пример для всех молодых футболистов. Бьются за эмблему до последнего )
Неймар таки наоборот очень предан ПСЖ. Килиан хочет уйти, а Неймар всеми силами хочет остаться 😂
+3
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as009595@icloud.com
Ответ Человек1991
Неймар уже можно сказать Легенда Футбола ! 454 гола , 250 голевых передач, 180 предголевых пасов, более 2000 успешных обводок. Если бы не травмы было бы наверное уже более 600 голов и 300 голевых .
А сколько касаний? Будем сравнивать со статистикой Кокорина в Серии А
+8
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Los Galácticos
Неймар настоящий профессионал!
+6
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Футбол, хоккей итд
От любви до ненависти.... Как знать, может с приходом Энрике станет лидером ПСЖ. Тем более Месси в МЛС, возможно Мбаппе уже в этом сезоне перейдёт в Реал, и тогда Неймар действительно станет главной звездой, а если еще начнёт играть за клуб и давать результаты, то болельщики ему все простят.
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Тухель
Вот вообще не понимаю тех кто все еще дергает на Неймара. Неймар олицетворение того что на спортсе критикуется. 1 Он очень алчный. Переход в ПСЖ был ради денег. И ладно ему было бы 30, но он был на пике. 2 Он непрофессионален. Тусовки, пьянки и болт положенный на партнеров и команду. 3 Он симулянт. 4 В том что он слил свой талант в унитаз виноват только он. Неймар самый отвратительный персонаж в современном футболе.
Кудесник мяча, равного которому можно найти только Роналдинью и Зубастика.
Симулянтом он был на заре карьеры. Сейчас он не более симулянт, чем средняя температура по всей футбольной больничке.

Неалчных футболистов его уровня я не знаю. Роналду - наибольшая ЗП в футболе, раза в 4 выше, чем у Нея. Месси ушел в США, Мбаппе мнется из-за денег.

Куча неплохих игроков уровнем пониже вообще из-за денег сдернули в Аравию.

Пьянки, тусовки - это да, но это болезнь бразильских игроков. Вон там один Дани Алвеш отбывает наказание за взлом мохнатых сейфов в туалетах ночных клубов.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Mark Safa
Неймар : Нравится не нравится - терпи, моя красавица😹
тоже самое собирался написать😂
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
скамейкой угрожать будут?)
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Радость Ди Мария
Просто оставлю здесь -
https://ru.whoscored.com/Regions/74/Tournaments/22/Seasons/9129/Stages/21037/PlayerStatistics/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-1-2022-2023
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SkyCarrier
Он явно недоговорил! « У меня контракт, а в контракте бонус за лояльность».
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Mark Safa
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
тоже самое собирался написать😂
Ахаха, держи плюс, а то тут кто-то всем минусы ставит 🤭
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Гамаль Хайдаров
Ответ dr. cage
Респект таким преданным игрокам, как Неймар .. По сути на уровне Джеррарда и Тотти. И пока боссы и глоры ПСЖ бегали вокруг наёмников Мбаппе и Месси, Ней и пришёл раньше обоих, и уйдёт позже.. Когда я умру, не везите меня на кладбище, везите меня на Парк де Пренс.. (с)
Везите меня на день рождения к сестре
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Kahn01
Ответ Иван Иванов
Преданность проекту Киллиана и Неймара пример для всех молодых футболистов. Бьются за эмблему до последнего )
За эмблему с Бенджамином Франклином.
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