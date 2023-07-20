Неймар намерен остаться в «ПСЖ»: «Любят меня или нет – я буду здесь. У меня контракт»
Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ», несмотря на проблемы в отношениях с фанатами.
Напомним, в мае ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста с требованием продать Неймара. Некоторые из болельщиков пришли к дому бразильца с призывами покинуть клуб.
«Надеюсь остаться в «ПСЖ» [на следующий сезон]. У меня контракт, и никто ничего мне не говорил.
Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал форвард в интервью Caze TV.
Симулянтом он был на заре карьеры. Сейчас он не более симулянт, чем средняя температура по всей футбольной больничке.
Неалчных футболистов его уровня я не знаю. Роналду - наибольшая ЗП в футболе, раза в 4 выше, чем у Нея. Месси ушел в США, Мбаппе мнется из-за денег.
Куча неплохих игроков уровнем пониже вообще из-за денег сдернули в Аравию.
Пьянки, тусовки - это да, но это болезнь бразильских игроков. Вон там один Дани Алвеш отбывает наказание за взлом мохнатых сейфов в туалетах ночных клубов.
https://ru.whoscored.com/Regions/74/Tournaments/22/Seasons/9129/Stages/21037/PlayerStatistics/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-1-2022-2023