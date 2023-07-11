Роман Зобнин: «Скучаю по международным матчам, не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, надеюсь еще сыграть там»
Роман Зобнин заявил о желании снова сыграть в еврокубках.
«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, поэтому надеюсь еще сыграть в еврокубках. На данный момент меньше думаю об отъезде в Европу, чем, например, пять лет назад.
Допускаю ли, что больше не сыграю за сборную? Не знаю, все зависит от ситуации в стране, ситуации со здоровьем. У меня есть небольшие проблемы, вы помните, у меня были серьезные травмы. Стараюсь уделять этому время», – сказал полузащитник «Спартака».
Также Тотен время от времени залеает в ПО ЛЧ.
Спартак и его игроки максимум в лч получают по 0:7 и вылетают из турнира на стадии группы.