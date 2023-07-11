Роман Зобнин: «Скучаю по международным матчам, не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, надеюсь еще сыграть там»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин заявил о желании снова сыграть в еврокубках.

«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, поэтому надеюсь еще сыграть в еврокубках. На данный момент меньше думаю об отъезде в Европу, чем, например, пять лет назад.

Допускаю ли, что больше не сыграю за сборную? Не знаю, все зависит от ситуации в стране, ситуации со здоровьем. У меня есть небольшие проблемы, вы помните, у меня были серьезные травмы. Стараюсь уделять этому время», – сказал полузащитник «Спартака». 

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30 комментариев

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Ранальду с пивком
Возьми аппетиты свои поубавь, и переходи туда где есть еврокубки … Проблема только в том что Роман считает , что он минимум уровень Тоттенхэма
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QWertY
Ответ Артем Гладских
очень обидно, что российские Клубы не играют в Еврокубках.
Российским клубам кубки русофобов не нужны. Путь регионов кубка России куда круче и престижнее
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psycho
не сыграешь
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Mark Safa
За ференцварош Черчесова только если 😊
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WelD
Переходи в европейский клуб и пахай там, а так одно пустословие.
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Олег Лисицын
Ответ Mark Safa
Самое смешное что Роман имеет титул, кубок Париматч, в отличие от Тоттенхэма. Так что он минимум уровень Тоттенхэма
Вот только Тоттенхэм играл в финале ЛЧ, а их главный игрок в финале ЕВРО.
Также Тотен время от времени залеает в ПО ЛЧ.
Спартак и его игроки максимум в лч получают по 0:7 и вылетают из турнира на стадии группы.
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Злобный Конь
Ну если меньше думаешь про отъезд в Европу - какие уж тут еврокубки? Забудь.
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Антибаскет Поповича
Я тоже скучаю по пасам Поульсену.
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kurt015
Поэтому завершил карьеру в сборной?
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Ilya Shilovskiy
Он про ФИФА и отсутствие в ней Спартака. А так, да, кроме тенниса за наших сопереживать негде. По этой причине жестко подсел на теннис, а Уимблдон ваще пушка
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Pok_Toholo
Знаменитая связка Зобнин - Сафонов навсегда останется в истории
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T622222
Ага с Ливерпулем было весело
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kulik13
Датчане тоже скучают, Роман...
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Tigo_Volchara93
Надейся и жди
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Recreated
Да тебе, Рома лучше завязать с футболом!
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Геннадий Туник
Роман,к твоему сожалению,до конца карьеры Путина еще дальше.
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Mark Safa
Ответ TheItalian204
Эх Рома, Рома. Если бы Мишлен дошел до Москвы, может и сыграл бы.
Если бы дошел, то Ромка бы отдыхал где-то в Турции
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WelcomeBackPURE
Ответ TheItalian204
Эх Рома, Рома. Если бы Мишлен дошел до Москвы, может и сыграл бы.
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pav11k
Тут бы места в основе не лишиться. А еврокубков, конечно, хочется
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еврокубки сегодня были бы кстати, посмотреть на обновлённые наши клубы...
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ТТД Бубнова
Ответ Олег Лисицын
Вот только Тоттенхэм играл в финале ЛЧ, а их главный игрок в финале ЕВРО. Также Тотен время от времени залеает в ПО ЛЧ. Спартак и его игроки максимум в лч получают по 0:7 и вылетают из турнира на стадии группы.
Какой богатый клубный музей у Тоттенхэма, если он вообще существует, а если и существует, то зачем 🤷‍♂️
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FETISH
Ответ kulik13
Датчане тоже скучают, Роман...
Кстати, в чемп Дании для него вполне реально перейти. Могут взять.
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