Роман Зобнин: «Скучаю по международным матчам, не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, надеюсь еще сыграть там»

Роман Зобнин заявил о желании снова сыграть в еврокубках.

«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. До конца карьеры еще далеко, поэтому надеюсь еще сыграть в еврокубках. На данный момент меньше думаю об отъезде в Европу, чем, например, пять лет назад.

Допускаю ли, что больше не сыграю за сборную? Не знаю, все зависит от ситуации в стране, ситуации со здоровьем. У меня есть небольшие проблемы, вы помните, у меня были серьезные травмы. Стараюсь уделять этому время», – сказал полузащитник « ».