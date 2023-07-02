«Боруссия» подпишет хавбека «Вольфсбурга» Нмечу за 30-32 млн евро. Сделка почти закрыта
«Боруссия Дортмунд» близка к подписанию Феликса Нмечи.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» и «Вольфсбург» близки к завершению сделки. Трансфер Нмечи обойдется дортмундцам в 30-32 миллиона евро с учетом бонусов. Сообщается, что 22-летний полузащитник подпишет долгосрочный контракт.
В прошедшем сезоне Нмеча провел в составе «Вольфсбурга» 30 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
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