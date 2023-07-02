«Боруссия» подпишет хавбека «Вольфсбурга» Нмечу за 30-32 млн евро. Сделка почти закрыта

«Боруссия Дортмунд» близка к подписанию Феликса Нмечи.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» и « » близки к завершению сделки. Трансфер Нмечи обойдется дортмундцам в 30-32 миллиона евро с учетом бонусов. Сообщается, что 22-летний полузащитник подпишет долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Нмеча провел в составе «Вольфсбурга» 30 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека