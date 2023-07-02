«Боруссия» подпишет хавбека «Вольфсбурга» Нмечу за 30-32 млн евро. Сделка почти закрыта

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург бундеслига Германия возможные трансферы Феликс Нмеча деньги Футбол

«Боруссия Дортмунд» близка к подписанию Феликса Нмечи.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» и «Вольфсбург» близки к завершению сделки. Трансфер Нмечи обойдется дортмундцам в 30-32 миллиона евро с учетом бонусов. Сообщается, что 22-летний полузащитник подпишет долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Нмеча провел в составе «Вольфсбурга» 30 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека

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8 комментариев

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Talgat Ergeshov
Ответ Surviving
Опять Бавария ослабляет "конкурентов".
все верно,станет топом и через 4-5 лет перейдет бесплатно в баварию)
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hiper26
Ещё бы Виммера забрали.
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Surviving
Опять Бавария ослабляет "конкурентов".
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Filipp Gorski
Отлично
Будущий игрок Баварии на подходе
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s9wbwue7h5
Ответ Surviving
Опять Бавария ослабляет "конкурентов".
Конечно, зачем покупать в чужих чемпионатах непонятно кого втридорога, когда можно тут считай за бесценок затариться адаптированными к бундеслиге такими вот например негритятами!)
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Surviving
Ответ RealJon
с каких пор Волфсбург конкурентам стал? Конкуренты это Лейпциг, Леверкузен и Боруссия
С каких пор в Бундеслиге кто то конкурент Великой Баварии?
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