В РФС сообщили, что получают текущие выплаты от УЕФА на развитие программ

РФС получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую», – сказал Митрофанов.

Напомним, по программе УЕФА HatTrick оказывается поддержка европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.