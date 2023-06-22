Алексей Сорокин об отстранении России: «Деградации в футболе нет. Уровень чемпионата какой был, таким и остается»

Алексей Сорокин не считает, что российский футбол деградировал в условиях бана.

«Нет деградации в российском футболе в условиях отстранения от международных турниров. Может быть, общий подъем был бы немного больше, если бы играли.

Вынужденную изоляцию чувствую, деградацию – нет. Уровень чемпионата какой был, таким и остается. Все так же сохраняется: зрелищность и интерес к российскому футболу», – сказал гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2018 в России.