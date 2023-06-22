Алексей Сорокин об отстранении России: «Деградации в футболе нет. Уровень чемпионата какой был, таким и остается»

Теги премьер-лига Россия Алексей Сорокин Футбол

Алексей Сорокин не считает, что российский футбол деградировал в условиях бана.

«Нет деградации в российском футболе в условиях отстранения от международных турниров. Может быть, общий подъем был бы немного больше, если бы играли.

Вынужденную изоляцию чувствую, деградацию – нет. Уровень чемпионата какой был, таким и остается. Все так же сохраняется: зрелищность и интерес к российскому футболу», – сказал гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2018 в России.

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13 комментариев

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Пётр Смирнов
Может, стоит спрашивать у более независимых и компетентных людей, а не у прикормышей?
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Очки Дани Алвеса
А, ну да, у нас и сыр точь в точь пармезан, пока итальянский не попробуешь
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Мужанов Дмитрий Александрович
Во гонит)
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hulk&boloto
Посредник...
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Андрей Меньшиков
Так в том-то и дело, что даже с еврокубками уровень российского чемпионата падал.
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hulk&boloto
Ответ Пётр Смирнов
Может, стоит спрашивать у более независимых и компетентных людей, а не у прикормышей?
У кого?
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lovec23
Еврокубки очень важны , раньше разница между 2 и 3 местом была огромная . Деньги престиж , а сейчас вообще без разницы . Когда Спартак обыгрывал Наполи , выходил с первого места из группы, наслаждался моментом , а сейчас есть только 1 место в чемпионате и борьба за выживания.
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Правда России
Чтоб проверить, надо сыграть с кем-то из Европы или хотя бы из Турции играть
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Адам Нинуху
каким убогим был таким и остался
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Win Breaker
Ответ Очки Дани Алвеса
А, ну да, у нас и сыр точь в точь пармезан, пока итальянский не попробуешь
Да и вообще у нас все санкции только на пользу, а Франция, Италия, Испания и Британия задыхаются и вообще скоро замёрзнут 👌🏼
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Антимосковский
Ответ Очки Дани Алвеса
А, ну да, у нас и сыр точь в точь пармезан, пока итальянский не попробуешь
и сыры вполне себе есть, вопрос лишь в деньгах, если хочется лучшего, чем подобие из супермаркета - обращайтесь в специализированные бутики или хотя бы к сыроделам, как показала практика, в России тоже умеют делать хороший сыр. (подобное можно сказать и о большинстве других санкционных/импортных продуктов, дело разве что в массовости и ценовом соотношении)
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Jeremy Fraser
Ответ Антимосковский
и сыры вполне себе есть, вопрос лишь в деньгах, если хочется лучшего, чем подобие из супермаркета - обращайтесь в специализированные бутики или хотя бы к сыроделам, как показала практика, в России тоже умеют делать хороший сыр. (подобное можно сказать и о большинстве других санкционных/импортных продуктов, дело разве что в массовости и ценовом соотношении)
Тоже так думал, пока недавно вновь не поел настрящего пармезана
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