Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в сезоне-2022/23

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне.

20-летний форвард « » победил в голосовании болельщиков со значительным отрывом.

В прошлом сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.

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