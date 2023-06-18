Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в сезоне-2022/23

Теги премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне.

20-летний форвард «Динамо» победил в голосовании болельщиков со значительным отрывом.

В прошлом сезоне Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.

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16 комментариев

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Doronya
Лучший, потому что был единственный кто в каждом матче старался и был неравнодушным к позорным результатам
+27
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+25
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Виталии Пархоменко
Ответ Doronya
Лучший, потому что был единственный кто в каждом матче старался и был неравнодушным к позорным результатам
Парень фанат Динамо, а не мечтатель о Челси. Костя прибавил, а Арсен сдал. Всё по делу.
+12
-1
+11
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Viktor Martunov
Ответ Frank Mir
А как же патриот наш Лещук??? :)
Перегорел парень.
+7
0
+7
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Viktor Martunov
Ответ ECB
Костя заслужил, хотя в конце сезона несколько сдал...
Да понял уже ничего не светит.
+7
0
+7
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ECB
Костя заслужил, хотя в конце сезона несколько сдал...
+6
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+6
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Виталии Пархоменко
Не голосовал, но согласен. Единственному к кому нет претензий. Желаю Косте в следующем сезоне вытеснить со старта дядю Федора. Смолов филонил, а Тюкавин работал, надеюсь новый тренер это поймёт!
+6
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+6
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Виталии Пархоменко
Ответ Frank Mir
А как же патриот наш Лещук??? :)
Он на таможне в США всех посылает, ему некогда, новая любимая и т.д.)
+6
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+6
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Арсений Чернобаев
мне кажется он не только самый лучший молодой игрок, а в принципе самый лучший игрок динамо в сезоне.
+5
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Ротен Бегр
У парня отличная динамовская наследственность.
Он должен стать будущим клуба!
Его мотивировать хотя бы не нужно. Батя смотивирует , спасибо ему...
Главное теперь - не испортить!
+5
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Frank Mir
А как же патриот наш Лещук??? :)
+5
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Сергей Жарковский
Костя действительно лучше всех играл в Динамо, во всяком случае с душой!👍
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tolobas
72% за него проголосовало. Заслужено.
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Игорь Иванов
Тюкавин старался и делал всё что мог для родного Динамо. А вот зачем в Динамо оставили пижона Смолова руководство команды, это больщая загадка, для всех болельщиков Динамо.
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Павел Колесников
Справедливо - и на поле хорош, и в жизни репутацию не сказать, чтобы портил
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Николай Журкин
А я сам слышал,как наши ,,лучшие,, комментаторы говорили, что Федя лучший игрок РПЛ,, А Макарову надо дать приз лучший игрок матча,очень трудоспособный. Вот и думаю или я дурак или лыжи не едут.
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Кеша
Тюкавин с первых минут на поле влюбил в себя всех болельщиков! Парень играет с горящими глазами не за контракт даже , а за свое место в футболе , за свое достоинство и за букву «Д» на груди ! Настоящий спортсмен! Дай Бог Константину спортивного долголетия в Динамо , трофеев и всеобщего признания! Даже выходя на замену парень умудрился забить 9 голов. А сколько на нем забито пенальти и сколько еще не забито . Удачи тебе, Костя! Одна жизнь - одна команда !
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