Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в сезоне-2022/23
Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне.
20-летний форвард «Динамо» победил в голосовании болельщиков со значительным отрывом.
В прошлом сезоне Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.
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Он должен стать будущим клуба!
Его мотивировать хотя бы не нужно. Батя смотивирует , спасибо ему...
Главное теперь - не испортить!