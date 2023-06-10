«Промес – дешевое повидло, пижон. Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Выеживаются постоянно». Пономарев об игроке «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Квинси Промес Футбол

Владимир Пономарев назвал Квинси Промеса «пижоном» и «дешевым повидлом».

«Промес – это дешевое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьет один мяч, ну, может, два. Я вижу все по его манере игры и физиономии.

Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни.

Что африканцы, что южноамериканцы – это один черт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выеживаются постоянно», – сказал бывший футболист ЦСКА. 

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75 комментариев

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Марат Касем
С утра в субботу лучше никому не звонить с просьбой о комментариях. Тем более бывшему футболисту.
+93
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mqh9pzrxgf
Ответ Марат Касем
С утра в субботу лучше никому не звонить с просьбой о комментариях. Тем более бывшему футболисту.
Которому за 80 к тому же
+39
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+35
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mnogokotin-
расист
+29
-8
+21
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Марат Касем
«Я знаю хорошо этих черных, е-мое!» - прочитал это предложение голосом Шматко.
+15
-3
+12
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NottinghamForest
Про пижонистых южноамериканцев согласен полностью. Выиграют чемпионат мира, ну может два и ходят такие все, выеживаются
+11
-2
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Надо подавать в суд на этого господина. Совсем охренели
+14
-7
+7
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Sikamikanico
Ответ Марат Касем
С утра в субботу лучше никому не звонить с просьбой о комментариях. Тем более бывшему футболисту.
И не наливать
+10
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Саша Пушкин
Ответ Криштиану Роналду
Не все южноамериканцы такие, Халк был очень скромным и порядочным парнем и в тоже время шикарным футболистом.
На фоне таких публичных высказываний коренного народа, особенно сочно выглядит то, что хозяева страны сейчас заняты якобы денацификацией у соседей и всё это при одобрении этого самого коренного народа.
Страна контрастов.
+23
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Ильдар Фарукшин
ИДИОТ
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Британский шпион
Мощная аналитика, вчера видимо хорошо вечер провел
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Геннадий Тимченко
Ответ Криштиану Роналду
Не все южноамериканцы такие, Халк был очень скромным и порядочным парнем и в тоже время шикарным футболистом.
а что бы сказал по этому поводу Пономарёв в пятницу около 23:00 или в субботу до 10:00❓🤔
+7
-2
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Botikool
Повесил на себя африканские бусы, дешёвое повидло
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phill anselmo
что за бред? Промес один из лучших в РПЛ
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Ксяоми Ноутов
83 года человеку, там уже в голове повидло...
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Filipp Gorski
Позорный расист
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Криштиану Роналду
Не все южноамериканцы такие, Халк был очень скромным и порядочным парнем и в тоже время шикарным футболистом.
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Marienburg
Предлагаю правление комитета по этике: Кавазашвили, Пономарев, Тихонов (не Андрей)
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Иван Иванов
Так есть и белые почище черных. Ты приглядись к физиономии вашего тренера Федотова. Или в своем глазу (конюшне)не видно..?
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phill anselmo
Ответ политбольшинство
Ааааа, ну если ,,самого,, РПЛ, тогда конечно😁
ну этот дядька из ЦСКА чемпион мира конечно же
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OldRedWhite
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Надо подавать в суд на этого господина. Совсем охренели
Подавать надо на корреспондента за глумление над старым , беспомощным и недееспособным человеком !
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сами Знаете-Кто
читать голосом гуфа
Скорее прапорщика Шматко.
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евГений
Ответ ЗЕНИТ65
Вы же, вместо того, чтобы осудить наркодилера и убийцу, готовы его в задницу целовать, так чем этот дед хуже?
А кого Промес убил, можно поинтересоваться?

Или в сбг-методичке еще не вышел апдейт на эту тему? =))
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Фут.Боль
Из-за высказываний Пономарева теперь просто обязаны сделать товарищеский матч Голландия-Россия. Участие Промеса под вопросом.
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Трусики Бочкаревой
Сидя на трибуне, так и хочется кинуть в него банан , добавил Пономарев
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Антон Фалафель
Што за нервный раздраженный бред от старика?🤔
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