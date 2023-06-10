«Промес – дешевое повидло, пижон. Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Выеживаются постоянно». Пономарев об игроке «Спартака»

Владимир Пономарев назвал Квинси Промеса «пижоном» и «дешевым повидлом».

« – это дешевое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьет один мяч, ну, может, два. Я вижу все по его манере игры и физиономии.

Я знаю хорошо этих черных, е-мое! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни.

Что африканцы, что южноамериканцы – это один черт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выеживаются постоянно», – сказал бывший футболист ЦСКА.