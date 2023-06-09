«Ювентусу» интересен Дзаньоло. Отступные хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро

Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

Полузащитник «Галатасарая» интересен «Ювентусу», сообщает журналист Альфредо Педулла. Приоритет игрока – возвращение в Италию.

Ранее сообщалось, что «Милан» может приобрести 23-летнего футболиста в случае выхода в Лигу чемпионов. Однако после увольнения директоров Паоло Мальдини и Фредерика Массары клуб может переключиться на другие трансферные цели.

Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасарем», составляет 35 миллионов евро.

Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистику итальянца можно найти здесь.

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