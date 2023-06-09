«Ювентусу» интересен Дзаньоло. Отступные хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро

Теги Рома Ювентус серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

Полузащитник «Галатасарая» интересен «Ювентусу», сообщает журналист Альфредо Педулла. Приоритет игрока – возвращение в Италию. 

Ранее сообщалось, что «Милан» может приобрести 23-летнего футболиста в случае выхода в Лигу чемпионов. Однако после увольнения директоров Паоло Мальдини и Фредерика Массары клуб может переключиться на другие трансферные цели. 

Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасарем», составляет 35 миллионов евро. 

Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистику итальянца можно найти здесь

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

18 комментариев

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mojorisin
Хороший трансфер будет, а то Погба один уже заскучал в лазарете, так хоть второй хроник подтянется.
+6
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Хызыр
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Разрывать крестообразные связки?
+8
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Artuom Batishev
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Вы точно не болельщик Челси.

Потому, что КДБ не играл в Челси "даже слепому видно, что это монстр".

Потенциал был, не более. При этом он играл полностью в соло - получал мяч и по левой бровке мчал не замечая партнеров, упирался в 2-3 противников и естественно терял мяч.

Будь вы действительно фаном Челси - помнили бы его игру.

И ушел он кстати не из-за Моура(Жозе не собирался продавать). КДБ хотел играть в старте, что естественно в том Челси не мог получить. Поэтому сам КДБ и попросился из команды.
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slatar99
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Так его ж не Моуринью слил

Дзаньоло сам этой зимой заявил, что его должен купить Милан летом и желательно, чтобы Рома продала его по льготной цене им)

Рома за копейки его отпускать не захотела, им вроде сразу после а него 30 млн. предложил клуб из подвала АПЛ, а Дзаньоло подумал, что не царское это дело за выживание бороться и отказал))

После этого его начали травить фанаты клуба, а в раздевалке, видимо, плюс-минус такая же остановка сложилась. Поэтому продали туда, куда взяли его - играть за Рому он бы все равно не смог уже
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uefaligue
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
1. Что ты там помнишь, чел? КДБ тогда был молодой, на его месте были уже топовые сформировавшиеся игроки. Челси это не то место где обкатывают молодежь и давать им время для адаптации
2. Он был тогда молодой и не опытный - 1 взрослый сезон в Вердере. Твой Гвардиола получил его уже обкатанным в других лигах, то есть опытным.
3. Он просил больше времени, ведь история которую он рассказывал заключался в: Он пришел к моуру и закатил истерику чтобы тот дал ему больше времени игры. Ему жозе пояснил что на его месте много высококлассных футболистов(кто там был Виллиан?). В итоге твой белобрыска разнылась и побежала просить трансфер продать его. Хотя Жозе давал ему шанс, но тот себя не проявил лучше остальных.
4. Дзаньоло он не выгонял. Дзаньоло сам просил трансфер уйти. И Жозе тут вообще не при чем, у него с ним проблем не было. Откуда появляются истории что Жозе выгнал Дзаньоло? Расскажи.
Про тренерские скиллы и аферу века найс рофл... С Ромой он взял 2 еврокубка подряд, да-да не удивляйся, не поставленная пена на 80й минуте и игнорирование вар с коррумпированным судейкой не отменяет его величие и точно отменяет это поражение
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Красная стрела
Нужно подумать десять раз прежде, чем перейти в Юве. Ведь никогда не знаешь с ним, будешь ли играть в Лч на следующий сезон или в серии Б😁
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Abu Ibrahim
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
35 млн за потенциального топа копейки .
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Андрей Хенто
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Ну так Рома никогда и не хотела отпускать Дзаньоло, все время с ним возились, помогали ему восстанавливаться от тяжелых травм, верили в него, а он сам воткнул нож в спину клубу. Тут сравнения неуместны с продажей де Брюйне неуместны.
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Direct free kick
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Человек обливающий помоями великого Моуриньо не достоин называться "синим".
А КДБ пинали ещё полгода назад и не дай Юпитер победу в ЛЧ червяков, так его снова втопчут в грязь
https://www.championat.com/football/article-4912611-chempionat-mira-2022-sbornaya-belgii-kevin-de-bryojne-glavnoe-razocharovanie-turnira-dokazal-chto-ne-legenda-mnenie.html
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Direct free kick
Ответ uefaligue
1. Что ты там помнишь, чел? КДБ тогда был молодой, на его месте были уже топовые сформировавшиеся игроки. Челси это не то место где обкатывают молодежь и давать им время для адаптации 2. Он был тогда молодой и не опытный - 1 взрослый сезон в Вердере. Твой Гвардиола получил его уже обкатанным в других лигах, то есть опытным. 3. Он просил больше времени, ведь история которую он рассказывал заключался в: Он пришел к моуру и закатил истерику чтобы тот дал ему больше времени игры. Ему жозе пояснил что на его месте много высококлассных футболистов(кто там был Виллиан?). В итоге твой белобрыска разнылась и побежала просить трансфер продать его. Хотя Жозе давал ему шанс, но тот себя не проявил лучше остальных. 4. Дзаньоло он не выгонял. Дзаньоло сам просил трансфер уйти. И Жозе тут вообще не при чем, у него с ним проблем не было. Откуда появляются истории что Жозе выгнал Дзаньоло? Расскажи. Про тренерские скиллы и аферу века найс рофл... С Ромой он взял 2 еврокубка подряд, да-да не удивляйся, не поставленная пена на 80й минуте и игнорирование вар с коррумпированным судейкой не отменяет его величие и точно отменяет это поражение
В следующем сезоне великий Моуриньо заберёт "еврогоршок" и искупает там весь клан Тэйлоров
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uefaligue
Ответ London.is.blue
Перейдет и будет разрывать. Я помню хорошо день, когда Челси продал КДБ. Я тогда подумал, что либо Моур спятил, либо его тренерские скиллы- это афера века. Так и не нашел ответ с тех пор. Потому что даже слепому было видно, что Кевин это монстр, коих единицы. Более того, он уже был лидером сборной Бельгии, и показывал там топ футбол. Но нет, Моур его просто выставил из Челси за пару копеек. И это один из самых больших фейлов в футболе, которые я видел. Учитывая, что любимчик Моура Оскар свалил в Китай в скором времени. Похожая ситуация может быть и тут. Дзаньоло далеко не КДБ, но для Италии может быть супертопом, а уж для Ромы тем более мог бы быть.
Твой тогдашний менеджер клуба мог позаботиться и не продать его, а отдать в аренду. Твой клуб его продал, а не жозе. Жозе не против был его в команде, но игрок был недоволен игровым временем и просил трансфер у руководства.

А Дзаньоло твой ничего не покажет. Можешь смотреть на Дибалу под руководством Жозе и то как он творит магию на поле.
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Алексей Гусев
Ответ Velirpa
Ювентус ведь не заплатит отступные, 35млн для них овер, очевидно, что попросят аренду с выкупом, цыганский клуб будет тогроваться.
с чего вдруг овер то? Цыганский? Как там Лукака поживает? уже выкупили??
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