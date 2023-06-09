«Ювентусу» интересен Дзаньоло. Отступные хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро
Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.
Полузащитник «Галатасарая» интересен «Ювентусу», сообщает журналист Альфредо Педулла. Приоритет игрока – возвращение в Италию.
Ранее сообщалось, что «Милан» может приобрести 23-летнего футболиста в случае выхода в Лигу чемпионов. Однако после увольнения директоров Паоло Мальдини и Фредерика Массары клуб может переключиться на другие трансферные цели.
Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасарем», составляет 35 миллионов евро.
Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистику итальянца можно найти здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Потому, что КДБ не играл в Челси "даже слепому видно, что это монстр".
Потенциал был, не более. При этом он играл полностью в соло - получал мяч и по левой бровке мчал не замечая партнеров, упирался в 2-3 противников и естественно терял мяч.
Будь вы действительно фаном Челси - помнили бы его игру.
И ушел он кстати не из-за Моура(Жозе не собирался продавать). КДБ хотел играть в старте, что естественно в том Челси не мог получить. Поэтому сам КДБ и попросился из команды.
Дзаньоло сам этой зимой заявил, что его должен купить Милан летом и желательно, чтобы Рома продала его по льготной цене им)
Рома за копейки его отпускать не захотела, им вроде сразу после а него 30 млн. предложил клуб из подвала АПЛ, а Дзаньоло подумал, что не царское это дело за выживание бороться и отказал))
После этого его начали травить фанаты клуба, а в раздевалке, видимо, плюс-минус такая же остановка сложилась. Поэтому продали туда, куда взяли его - играть за Рому он бы все равно не смог уже
2. Он был тогда молодой и не опытный - 1 взрослый сезон в Вердере. Твой Гвардиола получил его уже обкатанным в других лигах, то есть опытным.
3. Он просил больше времени, ведь история которую он рассказывал заключался в: Он пришел к моуру и закатил истерику чтобы тот дал ему больше времени игры. Ему жозе пояснил что на его месте много высококлассных футболистов(кто там был Виллиан?). В итоге твой белобрыска разнылась и побежала просить трансфер продать его. Хотя Жозе давал ему шанс, но тот себя не проявил лучше остальных.
4. Дзаньоло он не выгонял. Дзаньоло сам просил трансфер уйти. И Жозе тут вообще не при чем, у него с ним проблем не было. Откуда появляются истории что Жозе выгнал Дзаньоло? Расскажи.
Про тренерские скиллы и аферу века найс рофл... С Ромой он взял 2 еврокубка подряд, да-да не удивляйся, не поставленная пена на 80й минуте и игнорирование вар с коррумпированным судейкой не отменяет его величие и точно отменяет это поражение
А КДБ пинали ещё полгода назад и не дай Юпитер победу в ЛЧ червяков, так его снова втопчут в грязь
https://www.championat.com/football/article-4912611-chempionat-mira-2022-sbornaya-belgii-kevin-de-bryojne-glavnoe-razocharovanie-turnira-dokazal-chto-ne-legenda-mnenie.html
А Дзаньоло твой ничего не покажет. Можешь смотреть на Дибалу под руководством Жозе и то как он творит магию на поле.