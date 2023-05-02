«Милан» может купить Дзаньоло в случае выхода в ЛЧ. Отступные за хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро

Теги Милан серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло Футбол

«Милан» может приобрести Николо Дзаньоло в случае выхода в Лигу чемпионов.

«Россонери» интересовались хавбеком еще до его перехода из «Ромы» в «Галатасарай» минувшей зимой.

Отступные за 23-летнего итальянца составляют 35 млн евро.

Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года, зарплата – 3,5 млн евро за сезон после вычета налогов.

В 7 матчах текущего чемпионата Турции на счету полузащитника 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

После 32 туров «Милан» занимает в таблице Серии А 5-е место.

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13 комментариев

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Константин Федяев
Лучше бы Браима Диаса выкупили
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kaka10
С нагрузками от Пиоли пацан с Иброй будет тусоваться чаще
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deadjoker
Так чувак вроде с 2мя крестами и плохим характером. Он в лазарете будет тусоваться
+9
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ljolik888
Сначала надо выйти в лигу чемпионов. В чемпионате Италии заруба может быть до последнего тура . Самый интересный чемпионат в этом сезоне !
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ya_za_ac_milan
Ответ Бухгалтер2021
неплохо усиление
Дзаньоло даже Рому усилить не может, что тут говорить о Милане. Да Дзаньоло вроде подходит к тактике Пиоли, но 35 млн - слишком много за него.
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hiper26
Сдался он им. Хрустальный игрок со скверным характером.
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alexis2020
Очень травматичный, да и в Роме был не особо стабилен. Как тут написал уже человек, лучше действительно выкупить Диаса
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