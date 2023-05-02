«Милан» может купить Дзаньоло в случае выхода в ЛЧ. Отступные за хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро
«Милан» может приобрести Николо Дзаньоло в случае выхода в Лигу чемпионов.
«Россонери» интересовались хавбеком еще до его перехода из «Ромы» в «Галатасарай» минувшей зимой.
Отступные за 23-летнего итальянца составляют 35 млн евро.
Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года, зарплата – 3,5 млн евро за сезон после вычета налогов.
В 7 матчах текущего чемпионата Турции на счету полузащитника 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.
После 32 туров «Милан» занимает в таблице Серии А 5-е место.
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