«Милан» может купить Дзаньоло в случае выхода в ЛЧ. Отступные за хавбека «Галатасарая» – 35 млн евро

«Милан» может приобрести Николо Дзаньоло в случае выхода в Лигу чемпионов.

«Россонери» интересовались хавбеком еще до его перехода из «Ромы» в « » минувшей зимой.

Отступные за 23-летнего итальянца составляют 35 млн евро.

Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года, зарплата – 3,5 млн евро за сезон после вычета налогов.

В 7 матчах текущего чемпионата Турции на счету полузащитника 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

После 32 туров « » занимает в таблице Серии А 5-е место.

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