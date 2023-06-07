Агент Джорджевича: «Сочи» не относится с уважением к Луке. Условия по новому соглашению далеки от желаемых»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Лука Джорджевич Сочи Футбол

Агент Луки Джорджевича заявил, что форвард может покинуть «Сочи».

«Сочи» сделал предложение, от которого мы отказались. К Луке не относятся с уважением в клубе.

Я отказался от предложения по новому контракту. Условия по новому соглашению далеки от желаемых», — сказал Игорь Глушевич.

В 16 матчах прошедшего сезона на счету 28-летнего черногорца 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
То что ему предложили контракт новый это уже высшая степень уважения к Джорджевичу
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Роттенберг предложил Луке новый контракт, но сделал это без уважения.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Прямо сцена из "Крестного отца":"Да, ты просишь меня, но просишь без уважения."
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
с его статистикой вообще удивительно, как он команды себе находит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Пока течёт по трубам газ - фортуна не покинет нас.
Пока по трубам нефть течёт - нам уважение и почёт….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Закаблукова
Какой игрок такие и предложения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ Alex Alex
с его статистикой вообще удивительно, как он команды себе находит
не такая уж и плохая стата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий