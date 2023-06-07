Агент Джорджевича: «Сочи» не относится с уважением к Луке. Условия по новому соглашению далеки от желаемых»

Агент Луки Джорджевича заявил, что форвард может покинуть «Сочи».

«Сочи» сделал предложение, от которого мы отказались. К Луке не относятся с уважением в клубе.

Я отказался от предложения по новому контракту. Условия по новому соглашению далеки от желаемых», — сказал Игорь Глушевич.

В 16 матчах прошедшего сезона на счету 28-летнего черногорца 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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