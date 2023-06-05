Бензема перейдет в «Аль-Иттихад» сегодня (RMC Sport)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема станет футболистом «Аль-Иттихада» в ближайшие часы.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, ушедший из «Реала» француз станет игроком клуба из Саудовской Аравии уже сегодня, в понедельник.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий подписал контракт по схеме «2+1». В новом клубе Бензема заработает 200 млн евро за 2 года. 

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7 комментариев

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БляхаджинсКарпина
ну Бенз заслужил. Все что мог выиграл, а поиграть под занавес карьеры пару лет и заработать чемодан денег не особо зазорно. Тем более учитывая, что он мусульманин. Да и не удивлюсь если он через пару лет еще вернется в Европу и в условном Лионе родном позажигает сезон-другой.
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Алексей Дрожжин
прям копейки какие-то зп на фоне месси
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jqzn88xn6n
Бензема vs Роналду)
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Dzhansug Bukiya
Саудиты подустали от образа злодеев и пошли отмываться через покупку Ньюкасла, а теперь вот игрушки закупают в свою лигу - Криш, Бенз, Месси где-то на горизонте за миллиард евро в год готовы саудитам в этом помочь
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