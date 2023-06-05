Бензема перейдет в «Аль-Иттихад» сегодня (RMC Sport)

Карим Бензема станет футболистом «Аль-Иттихада» в ближайшие часы.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, ушедший из « » француз станет игроком клуба из Саудовской Аравии уже сегодня, в понедельник.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий подписал контракт по схеме «2+1». В новом клубе Бензема заработает 200 млн евро за 2 года.

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