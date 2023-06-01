«Милан» представил красно-черную форму на сезон-2023/24

«Милан» показал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Комплект от выполнен в традиционных для «россонери» красно-черных цветах. Отмечается, что уникальный дизайн полосок на футболке создают повторяющуюся букву «М».

Форма вдохновлена «Миланом и неудержимым духом его жителей».

«Милан» представит новую домашнюю форму 4 июня в матче Серии А против «Вероны».

Фото: acmilan.com

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