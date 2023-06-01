«Милан» представил красно-черную форму на сезон-2023/24
«Милан» показал новую домашнюю форму на следующий сезон.
Комплект от Puma выполнен в традиционных для «россонери» красно-черных цветах. Отмечается, что уникальный дизайн полосок на футболке создают повторяющуюся букву «М».
Форма вдохновлена «Миланом и неудержимым духом его жителей».
«Милан» представит новую домашнюю форму 4 июня в матче Серии А против «Вероны».
Фото: acmilan.com
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Но эта и без поля интересно смотрится. С белыми трусами и чёрными гетрами – вообще замечательно должно быть.