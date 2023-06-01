«Милан» представил красно-черную форму на сезон-2023/24

Теги Милан серия А Италия Puma Оливье Жиру игровая форма стиль Футбол

«Милан» показал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Комплект от Puma выполнен в традиционных для «россонери» красно-черных цветах. Отмечается, что уникальный дизайн полосок на футболке создают повторяющуюся букву «М».

Форма вдохновлена «Миланом и неудержимым духом его жителей».

«Милан» представит новую домашнюю форму 4 июня в матче Серии А против «Вероны».

Фото: acmilan.com

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29 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Красивая. Надеюсь Милан и играть будет также.
+37
-4
+33
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Локуся
Лучше нападающего купите моложе 75 лет😀
+26
-1
+25
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S H A R K
Ответ Локуся
Лучше нападающего купите моложе 75 лет😀
Например Златана. Перспективный молодой нап
+12
-1
+11
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MajestySport
Херня. Лучше классики ничего нет.
+6
-1
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Direct free kick
Главный клуб Италии!
+10
-6
+4
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Нурбол Жумаскалиев
назвать это красивым - язык не повернется. челы же в столице моды, а форму им стряпают китайцы из нищенской пумы с дизайнерами из саратовского гос университета
+4
0
+4
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Вадим Полищук
Ответ Джанлука Пальюка
Как будто следы от колёс. По ним Джип Ювентуса проехался?
У Ювентуса скорость -10, куда им
+2
0
+2
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02/03 для меня все равно лучшая))
+2
0
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Джанлука Пальюка
Как будто следы от колёс. По ним Джип Ювентуса проехался?
+2
-1
+1
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WESTERN-
Ответ S H A R K
Например Златана. Перспективный молодой нап
Можно из Баварии другого Ибрагимовича взять
+1
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nautilus
Для итальянцев "Пума" старается)
+1
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Надежда Баранова
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Красивая. Надеюсь Милан и играть будет также.
надеюсь
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Davide Calabria
Классная форма для будущего юбилейного двадцатого чемпионства
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-2
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Ес Жи
Ответ S H A R K
Например Златана. Перспективный молодой нап
это тот, кто наминирован на премию Golden Boy?)
0
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Alexander Baskakov
Ответ Локуся
Лучше нападающего купите моложе 75 лет😀
Например, одного уже купили и где он ?
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Локуся
Ответ Hadshy Shen
Леао чем Вас не устраивает?
Я имел в виду центрфорварда уважаемый, Рафаэль это хав
+1
-1
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Hadshy Shen
Ответ Локуся
Лучше нападающего купите моложе 75 лет😀
Леао чем Вас не устраивает?
+3
-3
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Papa Paolo
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Красивая. Надеюсь Милан и играть будет также.
аМинь 🙏🏾
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Gera219
Реально красивая топ форма
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Shadow1882
А сзади спина красная. Сэкономили на чёрной краске, респект
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Darren&K
Шорты и гетры какие? Надеюсь белые, надоело черное
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Edo Milanian
Так-то там V, но впаривать будут как М
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d.xoxlov
Надо живьём смотреть. У "Ювентуса" с жёлтым по фото вообще каким-то трэшем казалась, а на зелёном поле – вполне ничего себе.
Но эта и без поля интересно смотрится. С белыми трусами и чёрными гетрами – вообще замечательно должно быть.
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Евгений Кузнецов
такое себе..но для разнообразия пойдет форма 02-03 и 11-12 самая топовая
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