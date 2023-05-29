Тер Стеген о рекорде «Барсы» по сухим матчам: «Мой лучший сезон, судя по цифрам, но это не только моя заслуга. Побить рекорд – цель на следующую неделю»
Марк-Андре тер Стеген считает, что «Барселона» сможет побить рекорд по сухим матчам в Ла Лиге.
В 37-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 3:0 и провела 26-й сухой матч в чемпионате в текущем сезоне. Каталонский клуб повторил рекорд «Депортиво», установленный в сезоне-1993/94.
«Судя по цифрам, это мой лучший сезон в «Барселоне». Я очень рад за игроков, которые разделили со мной это достижение, это заслуга не только одного человека.
Да, это невероятно. Было очень сложно добиться этого, и я очень горд. Цель на следующую неделю – побить этот рекорд», – сказал вратарь «Барселоны».
В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Сельтой».
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