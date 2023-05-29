Тер Стеген о рекорде «Барсы» по сухим матчам: «Мой лучший сезон, судя по цифрам, но это не только моя заслуга. Побить рекорд – цель на следующую неделю»

Теги Барселона Депортиво Мальорка Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген считает, что «Барселона» сможет побить рекорд по сухим матчам в Ла Лиге.

В 37-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 3:0 и провела 26-й сухой матч в чемпионате в текущем сезоне. Каталонский клуб повторил рекорд «Депортиво», установленный в сезоне-1993/94.

«Судя по цифрам, это мой лучший сезон в «Барселоне». Я очень рад за игроков, которые разделили со мной это достижение, это заслуга не только одного человека.

Да, это невероятно. Было очень сложно добиться этого, и я очень горд. Цель на следующую неделю – побить этот рекорд», – сказал вратарь «Барселоны».

В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Сельтой».

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10 комментариев

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Виталий Ан
Удачи лично Марку. Заслужил. Выдающиеся сезон. Можно не болеть за Барсу, но желать успехов ему. Настоящий профессионал.
+11
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Юрий Музыка
Рекорд уже есть,а если побьёте то будет вообще супер.
+6
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Strateg 7
Великолепный сезон в исполнении Марка!
Возможно, пересадка волос тоже послужила приливом уверенности в своих силах. 26 сухарей - выдающиеся цифры!
+6
0
+6
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MK
Заслуженный рекорд Марка, ждем +1 сухарь, чтоб побить рекорды
+3
0
+3
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Kaloyan Yalamov
Если Рональд бы смог сыграть, было бы лучше и поувереннее. Жмём пальцы и верим
+1
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avcgloronalduMU
могли полить, но после чемпионства слились, как и сити
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Кино Музыка
Самое странное, что играли не от обороны.
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messi_leo
Ответ Кино Музыка
Самое странное, что играли не от обороны.
Вообще для Барсы - это стандарт. Когда Барса атакует, то меньше нагрузка на защиту и сыграть на 0 реальней.
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