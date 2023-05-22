«В России нет клиники, где футболисты оперируются на потоке». Нагорных о том, что Магкеев поедет в Европу

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Юрий Нагорных Станислав Магкеев ТАСС Футбол

Юрий Нагорных объяснил, почему Станислав Магкеев будет прооперирован в Европе.

Защитник «Локомотива» порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам.

«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договоренности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится.

Мы хотим сделать операцию там, где спортивная травма, потому что у нас делают операции на кресты, но все-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.

Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договоренности есть, спасибо нашим коллегам – солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает.

Травма стандартная, восстановление займет минимум шесть, максимум – восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать.

Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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43 комментария

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Michael Sh
хотелось бы напомнить, что товарищ нагорных напрямую участвовал в допинговом скандале на ои-14 и был организатором всей этой мерзости.

а теперь он удивляется, что в стране нет клиник, которые делают операции на поток.

возможно, если тратить деньги на медицину и на образование, а не на попытки доказать свое «величие» миру (используя для этого все, начиная от мочи и заканчивая оружием), то и клиники появятся, и весь мир будет ездить в Россию лечиться, а не наоборот
+97
-5
+92
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Tigo_Volchara93
Как так ? Не может быть ! У нас в России и клиники есть, и образование хорошее, да и негоже нам к западным русофобам ездить лечиться, за свои деньги!
Вон Евсеев вообще отказался отвечать на вопрос немецкому журналисту, а тут сами едем в Европу лечиться….
+33
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+31
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Valeriy Komarow
Как можно сказать что в России таких клиник нет, иногент не иначе...
+30
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mr.snooker
Классика🤡
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Strateg 7
Страна, гордая своими всякими ракетами, а не клиниками.
+15
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+15
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Arthurino
Ответ Strateg 7
Страна, гордая своими всякими ракетами, а не клиниками.
Фишка в том, что даже ракеты не работают и кроме презентаций для деда никто ничего не делал. Государство ширма, не более
+14
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+14
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Ришад Хайруллин
Ответ Michael Sh
хотелось бы напомнить, что товарищ нагорных напрямую участвовал в допинговом скандале на ои-14 и был организатором всей этой мерзости. а теперь он удивляется, что в стране нет клиник, которые делают операции на поток. возможно, если тратить деньги на медицину и на образование, а не на попытки доказать свое «величие» миру (используя для этого все, начиная от мочи и заканчивая оружием), то и клиники появятся, и весь мир будет ездить в Россию лечиться, а не наоборот
сколько конечно бабок уходит на войну, сколько ещё воруют, если бы все по умному делали Россия была бы одной из самых развивающих стран
+12
-1
+11
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Ришад Хайруллин
Ответ Дядя ТУРА
это омерика виновата
омерика,негры и геи))
+8
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romaroman26
Ответ mr.snooker
Классика🤡
но чуть что он, если что, патриот. и будет обсирать запад)
+9
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BigPapa
Ответ Michael Sh
хотелось бы напомнить, что товарищ нагорных напрямую участвовал в допинговом скандале на ои-14 и был организатором всей этой мерзости. а теперь он удивляется, что в стране нет клиник, которые делают операции на поток. возможно, если тратить деньги на медицину и на образование, а не на попытки доказать свое «величие» миру (используя для этого все, начиная от мочи и заканчивая оружием), то и клиники появятся, и весь мир будет ездить в Россию лечиться, а не наоборот
Золотые слова!
+8
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Дядя ТУРА
Ответ Ришад Хайруллин
есть?и все принадлежит ворам и бандитам
это омерика виновата
+7
0
+7
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NaGLiY
Ждем выступление го-на Терюшкова о недопустимости операций в загнивающем западе.
+7
0
+7
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Ковид 07.10.52
Зато у нас есть организаторы допинговых программ и рассказчики о загнивающем западе...тьфу....
+6
0
+6
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Tigranodovar
В Москве не спортсменам с порванными крестами рекомендуют не оперировать, а консервативное лечение. То есть ничего не делать.
+5
0
+5
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Ришад Хайруллин
Загнивающия европа)))
+6
-1
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ТТД Бубнова
Они там еще не замерзали разве без газа? Не дай бог еще хирург будет гей.
+4
0
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Дядя ТУРА
Ответ Ришад Хайруллин
сколько конечно бабок уходит на войну, сколько ещё воруют, если бы все по умному делали Россия была бы одной из самых развивающих стран
самая. у нас все есть. все ресурсы. в разы больше чем у того же ОАЭ
+4
0
+4
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romaroman26
Ответ Michael Sh
хотелось бы напомнить, что товарищ нагорных напрямую участвовал в допинговом скандале на ои-14 и был организатором всей этой мерзости. а теперь он удивляется, что в стране нет клиник, которые делают операции на поток. возможно, если тратить деньги на медицину и на образование, а не на попытки доказать свое «величие» миру (используя для этого все, начиная от мочи и заканчивая оружием), то и клиники появятся, и весь мир будет ездить в Россию лечиться, а не наоборот
поддерживаю
+3
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+3
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Pelerin
Ответ Ярик01
Клиники то есть, но для народца попроще и пожиже. Не для .... элитного спортсмена
И отличие не в отделке палат, если что. Риск осложнений в наших клиниках в разы выше. А причин этому целый букет (
+3
0
+3
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Ришад Хайруллин
Ответ Дядя ТУРА
самая. у нас все есть. все ресурсы. в разы больше чем у того же ОАЭ
есть?и все принадлежит ворам и бандитам
+2
0
+2
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Pelerin
Ответ Tigo_Volchara93
Как так ? Не может быть ! У нас в России и клиники есть, и образование хорошее, да и негоже нам к западным русофобам ездить лечиться, за свои деньги! Вон Евсеев вообще отказался отвечать на вопрос немецкому журналисту, а тут сами едем в Европу лечиться….
Это сарказм, надеюсь? )
+2
0
+2
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Ярик01
Ответ Valeriy Komarow
Как можно сказать что в России таких клиник нет, иногент не иначе...
Клиники то есть, но для народца попроще и пожиже.
Не для .... элитного спортсмена
+4
-2
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mnogokotin-
Ответ Valeriy Komarow
Как можно сказать что в России таких клиник нет, иногент не иначе...
дискредитация рф на лицо
+1
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Денис Давыдов
Ответ naspartaks ru
это больше к хутору подходит, а Путин красава!!!
Воюешь за своего красаву то?
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faaakkkeee
Ответ Денис Давыдов
Воюешь за своего красаву то?
На диване разве что.
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