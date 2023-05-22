«В России нет клиники, где футболисты оперируются на потоке». Нагорных о том, что Магкеев поедет в Европу
Юрий Нагорных объяснил, почему Станислав Магкеев будет прооперирован в Европе.
Защитник «Локомотива» порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам.
«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договоренности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится.
Мы хотим сделать операцию там, где спортивная травма, потому что у нас делают операции на кресты, но все-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.
Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договоренности есть, спасибо нашим коллегам – солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает.
Травма стандартная, восстановление займет минимум шесть, максимум – восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать.
Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
а теперь он удивляется, что в стране нет клиник, которые делают операции на поток.
возможно, если тратить деньги на медицину и на образование, а не на попытки доказать свое «величие» миру (используя для этого все, начиная от мочи и заканчивая оружием), то и клиники появятся, и весь мир будет ездить в Россию лечиться, а не наоборот
Вон Евсеев вообще отказался отвечать на вопрос немецкому журналисту, а тут сами едем в Европу лечиться….
Не для .... элитного спортсмена