«Нант» уволил Комбуаре. Команда идет 17-й в таблице после 9-го места и победы в Кубке Франции в прошлом сезоне
Антуан Комбуаре отправлен в отставку с поста главного тренера «Нанта».
Команда не выигрывает 11 матчей подряд в Лиге 1 и занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 32 балла в 34 играх.
29 апреля «Нант» проиграл «Тулузе» (1:5) в финале Кубка Франции.
В этом сезоне клуб дошел до 1/16 финала Лиги Европы, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей со счетом 1:4.
В прошлом сезоне «Нант» выиграл Кубок Франции и занял девятое место в чемпионате Франции.
Комбуаре тренировал «Нант» с февраля 2021 года.
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