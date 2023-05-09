«Нант» уволил Комбуаре. Команда идет 17-й в таблице после 9-го места и победы в Кубке Франции в прошлом сезоне

Антуан Комбуаре отправлен в отставку с поста главного тренера «Нанта».

Команда не выигрывает 11 матчей подряд в Лиге 1 и занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 32 балла в 34 играх.

29 апреля « » проиграл «Тулузе» (1:5) в финале Кубка Франции.

В этом сезоне клуб дошел до 1/16 финала Лиги Европы, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей со счетом 1:4.

В прошлом сезоне « » выиграл Кубок Франции и занял девятое место в чемпионате Франции.

тренировал «Нант» с февраля 2021 года.