Мостовой о предложении тренировать в детской академии Севастополя: «Это не мой уровень работы»
Александр Мостовой отверг предложение стать детским тренером.
Ранее детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку «Спартака», «Сельты» и сборной России должность тренера.
«Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.
Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – сказал Мостовой.
Сообщалось, что Мостовой, который собирался получить лицензию тренера, не заполнил анкету РФС для начала обучения, прием заявок уже завершен.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Только с чего бы это?