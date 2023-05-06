Мостовой о предложении тренировать в детской академии Севастополя: «Это не мой уровень работы»

Александр Мостовой отверг предложение стать детским тренером.

Ранее детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку « », «Сельты» и сборной России должность тренера.

«Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.

Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – сказал .

Сообщалось, что Мостовой, который собирался получить лицензию тренера, не заполнил анкету РФС для начала обучения, прием заявок уже завершен.

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