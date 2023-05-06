Мостовой о предложении тренировать в детской академии Севастополя: «Это не мой уровень работы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой детский футбол ахахаха Футбол

Александр Мостовой отверг предложение стать детским тренером.

Ранее детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку «Спартака», «Сельты» и сборной России должность тренера.

«Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.

Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – сказал Мостовой.

Сообщалось, что Мостовой, который собирался получить лицензию тренера, не заполнил анкету РФС для начала обучения, прием заявок уже завершен.

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57 комментариев

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Amroyan
Тут он прав - такому детей не доверишь, пусть манекены тренирует
+187
-2
+185
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Kanan Jarrus
царь ждёт, что ему в квартиру влетит гермес с приглашением тренировать сборную богов олимпа - это будет его уровень
+87
-3
+84
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Michael Boldyrev
Работа? Это не мой уровень!
+58
-1
+57
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Владимир Туаев
На новость о Мостовом все только ради комментариев заходят)))
+40
-1
+39
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mot1v
Там пить нельзя.
+34
-2
+32
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Arthurino
Ответ Kanan Jarrus
царь ждёт, что ему в квартиру влетит гермес с приглашением тренировать сборную богов олимпа - это будет его уровень
Гермес конечно быстрый малый, но мяч чеканить он умеет? Дилетанты…
+22
-1
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Arthurino
Гермес конечно быстрый малый, но мяч чеканить он умеет? Дилетанты…
Да и Посейдон только нырять может👎
+17
-1
+16
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vassaenko
Что он себе вымораживает?) Он что, все время с похмела?))
+12
-1
+11
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<~Inter~>
Мостового надо приглашать когда соберётся сборная мира для игры против инопланетян. В концовке игры при ничейном счёте Мостовой сам выйдет на поле вместо Месси, отчеканит мяч 1000 раз и забьет гол победный через себя
+11
-1
+10
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Vatikan
Ответ Amroyan
Тут он прав - такому детей не доверишь, пусть манекены тренирует
Ага, а потом они будут заболотного на газон укладывать
+9
-1
+8
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zanuda59
Опасность детей миновала.
+7
0
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Антонио Мартынов
Как Ролан Гусев рассказывал у Сычева в подкасте, что они пришли в высшую школу тренеров, Мост сел спереди, полчаса посидел, поворачиваается - ты долго еще тут будешь?
+5
0
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Иван Колесников
Уровень работы трепать языком
+6
-1
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KOT_B_yHTAX
Да не царское это дело, детишек тренировать)
+4
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olegsv77@mail.ru
А Стрельцов детишек тренировал и ничего…
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vatikan
Ага, а потом они будут заболотного на газон укладывать
Как Мост свои волосы🤓
+3
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donatodonatore
Это не мой уровень. Там вроде Анчелотти увольняют.
+4
-1
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Nogoi89
За психику детей не страшно, тем кто предлагает?
+2
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Olga.t
Корона упёрлась в потолок..
Только с чего бы это?
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_FoX-
Ответ mot1v
Там пить нельзя.
Ну, прям уж так нельзя)
+2
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евГений
Ответ Michael Boldyrev
Работа? Это не мой уровень!
База
+2
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Николай Овечкин
Да, без лицензии тебя и туда не возьмут Саша
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tarasoff27ka
Мостовой=Испанский стыд🤦
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_FoX-
Ответ Arthurino
Гермес конечно быстрый малый, но мяч чеканить он умеет? Дилетанты…
Гермес среди прочего бог воровства, так что его можно на ворота ставить - тащить будет всё!
+1
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Денис Давыдов
Всё верно Таким людям не стоит доверять самое дорогое Не дорос Да и вообще, какой из него тренер!Скандалист и балабол!
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