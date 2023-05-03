Анчелотти о 0:2 с «Сосьедадом»: «Реал» должен сыграть сильнее с «Осасуной» и «Ман Сити». Наступает важный период, когда надо избегать ошибок»

Карло Анчелотти потребовал от «Реала» избегать ошибок после поражения от «Сосьедада» (0:2).

«Мы сражались в первом тайме, но затем подарили гол, а потом случилось удаление, после которого все усложнилось.

Да, я протестовал против удаления. Я не говорил с , так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас наступает очень важный период, когда мы должны быть готовы и обязаны избегать ошибок, которые у нас бывали в последнее время. Мы должны сыграть сильнее в следующих двух матчах [против «Осасуны» и «Манчестер Сити»].

Когда проигрываешь таким образом, это неприятно. Но нужно смотреть вперед, поскольку финал Кубка Испании уже близко, а мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов.

Мы сегодня могли играть намного более вертикально. Мы слишком часто играли через Куртуа. Мы исправим это в ближайших матчах.

Болельщикам скажу, что вернутся важные игроки, и мы будем бороться за трофеи – и, надеюсь, завоюем их», – заявил главный тренер « » в эфире Movistar.

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