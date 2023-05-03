Анчелотти о 0:2 с «Сосьедадом»: «Реал» должен сыграть сильнее с «Осасуной» и «Ман Сити». Наступает важный период, когда надо избегать ошибок»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Карло Анчелотти потребовал от «Реала» избегать ошибок после поражения от «Сосьедада» (0:2).

«Мы сражались в первом тайме, но затем подарили гол, а потом случилось удаление, после которого все усложнилось.

Да, я протестовал против удаления. Я не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас наступает очень важный период, когда мы должны быть готовы и обязаны избегать ошибок, которые у нас бывали в последнее время. Мы должны сыграть сильнее в следующих двух матчах [против «Осасуны» и «Манчестер Сити»].

Когда проигрываешь таким образом, это неприятно. Но нужно смотреть вперед, поскольку финал Кубка Испании уже близко, а мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов.

Мы сегодня могли играть намного более вертикально. Мы слишком часто играли через Куртуа. Мы исправим это в ближайших матчах.

Болельщикам скажу, что вернутся важные игроки, и мы будем бороться за трофеи – и, надеюсь, завоюем их», – заявил главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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26 комментариев

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Raul14
те люди, которые хотели игру без Винисиуса, где вы? Реальность такова, что без Вини атака Реала не атака. Больше так не говорите))
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0:4 на спотифай камп ноу
Ребята вот можете меня минусить, но мне всегда кажется что Анчелоти тренер трус, вся его игра вся его тактика, все время пологатся на тех кто играет давно без перестановки игровой модели. Эта игра а-ля сделай навес и жди замыкателя.
+4
-2
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GuruFutbola
Ничего, выйдут Холанд и Мбаппе и требл будет наш, вамос халва бодрид!14!!
+10
-8
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Cruel Snake
Ответ MADRiD_00
Эта игра еще раз нам показала что у Реала без Винисиуса, Модрича, Вальверде, Бензема и Эдуардо, мяч вообще не передвигается по полю и не идет на атаку. Кроос в роли опорника конечно же не очень. Тчуамени сам не свой, после травмы он никак не может набрать свою лучшую форму. С Мариано в атаке это пижонство со стороны папы Карло. Но не стоит винить тренера,ему виднее и тем более другого выбора у него не было. Судья конечно сегодня сотворил чудеса. В обоих случаях Карвахаль не заслуживал карточку. Если с первой можно с трудностью согласиться,(Можно было и Ойарсабалю дать, за срыв потенциально опасной атаки) то вторая полный сюр. На повторе видно что мяча Дани коснулся. Ну а Сосьедад победил абсолютно заслуженно. Баски хотели три очка, а Реал нет.
В команде играет 11 человек, неплохо ты перечислил 5, немного не мало пол состава. Это костяк, благодаря им вообще всё! К огромному, к очень огромному сожалению чемпионат проигран, это больно. Поздравлений не будет никому, дай бог что-бы такое не повторилось долгие годы
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Granero-24
Без Вини и Бензема в атаке Реал беззубый вообще. Молодой Альваро Родригес смотрелся лучше чем Диас!
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Alexander Adamich
Анчелотти о 0:2 с «Сосьедадом»: «Реал» должен сыграть сильнее с «Осасуной» и «Сассуоло».
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jonnysilverhand01
Специально сольют еще и Осасуне … чтобы Сити чуть расслабился, уже классика от Папы Карло
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Universal1000
4 обсера за 8 туров. Уже перешли в режим матч-победа, матч-слив.
Узнаю папу карло.
Год назад в лч чередуя сливы в одну калитку и натужные победки дополз до финала.
Но уровнень конечно у командочки реальный….ну короче как раз третье место будет закономерным итогом. Атлетико подвинет хех.
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FootyfanaticRM
Ответ Премьер Кз
ну раз у Сосьедада жёсткий прессинг , посмотрим как сливки акуеют от прессинга Сити
Дело в том что и Реал может его использовать,но по каким то обстоятельствам в этой игре от него решил отказаться.У Мадрида вполне физически выносливая сейчас команда.
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Премьер Кз
Ответ FootyfanaticRM
Очевидно что Реал уже не живет Ла лигой,но хочу отметить игру Сосьедада - постоянный прессинг,отлаженная игра в атакующих и оборонительных действиях..Они по праву были СИЛЬНЕЕ в этой игре.При состязании «на равных»,побеждает тот,кто больше этого хочет.Прекрасно выполненый тренерский план.
ну раз у Сосьедада жёсткий прессинг , посмотрим как сливки акуеют от прессинга Сити
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Мама разрешила не спать так поздно?
прикинь))
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Да Реал уже откровенно сливает чемпионат. В ЛЧ они будут в порядке .
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Да Реал уже откровенно сливает чемпионат. В ЛЧ они будут в порядке .
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Burel
как пишут иностранные СМИ: "Ancelotti is the worst coach ever at a long distance"
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mudskipper
Сколько себя помню, в Реале между основой и запасом всегда пропасть в классе. Там не бывает двух равноценных составов: либо звезды, либо васкесы на подхвате. Так было и так будет.
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FootyfanaticRM
Очевидно что Реал уже не живет Ла лигой,но хочу отметить игру Сосьедада - постоянный прессинг,отлаженная игра в атакующих и оборонительных действиях..Они по праву были СИЛЬНЕЕ в этой игре.При состязании «на равных»,побеждает тот,кто больше этого хочет.Прекрасно выполненый тренерский план.
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Pamir88
Милитао. Верим! )
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