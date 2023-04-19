Депутат Милонов об упрощении Fan ID: «Вижу, что предложения прогрессивных депутатов дают результаты»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Виталий Милонов Fan ID Футбол

Виталий Милонов высказался за упрощение использования Fan ID.

Сообщалось, что в Санкт-Петербурге и области оформлено 95 тысяч паспортов болельщика.

— Не могу сказать, 95 тысяч — это много или мало. «Зенит» объявил. Ему виднее. Я рассчитываю, что изменения, которые будут приняты в законе о Fan ID, позволят большему количеству людей посещать футбольные матчи. В частности, нашим детям. Надеюсь, что им не будет нужен Fan ID.

— В конце февраля в Петербурге было 29 тысяч обладателей Fan ID. Выходит, что уже заметна работа «Зенита» по привлечению болельщиков?

— Молодцы, если так получилось. Помогли оформить Fan ID. Надо оказывать содействие людям, чтобы они могли посещать футбольные матчи. А вообще, честно говоря, я жду, что будут произведены изменения, озвученные руководством страны.

— Сегодня появилась информация, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ предложения по упрощению использования карты болельщика. Как вы считаете, когда ждать ответа? Успеют ли до конца сезона что-то изменить?

— Я вижу, что предложения, озвученные прогрессивными депутатами по изменению отношения к Fan ID, дают результаты. Сейчас совместными усилиями в ближайшее время мы это увидим. Точной даты, конечно, сказать нельзя. Но я очень сильно рассчитываю, что наши любители футбола смогут насладиться любимой игрой, – сказал Депутат Госдумы РФ.

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22 комментария

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Andrew Moiseev
Прогрессивный это он про свою ориентацию?
+60
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Игорь Пичугин
Кто там интересно прогрессивный депутат? Знаю только альтернативного Колю Валуева, который против пива на стадионе, но рекламировавший в своё время водку наших братьев ОЛИМП.
+31
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Alexander Kochet
Но ведь это педераст и криминал, зачем вы его публикуете на спортивном сайте?
+6
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Юрий Кечко
Милонову объяснили видать что топить против фан айди против политики партии , быстренько переобулся)))
Давай ка возвращайся к высказываниям про геев))
+6
-2
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Gustav Forsberg
Виталий Милонов в магазине вейпов:

«У меня большая собака с расстройством желудка. Она придет сюда и обосрется».

Это буквально девиз российского законотворчества на современном этапе.
+5
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Санитар-волк
Мы тоже видим. Только мы реальные "результаты" видим, и в спорте, и в политике.
+3
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Ответ Игорь Пичугин
Кто там интересно прогрессивный депутат? Знаю только альтернативного Колю Валуева, который против пива на стадионе, но рекламировавший в своё время водку наших братьев ОЛИМП.
пиво без водки, деньги на ветер...поэтому ввод одного на стадионе не возможен без ввода второго..
+5
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GloryReal
Власти считают уступку в вопросе фанID проявлением слабости. Походу там не осталось адекватных людей.
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lovkac
Прогрессивный депутат это оксюморон какой то
+2
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Лёха Жданчик
Прогрессия это нажимать только на 1 кнопку в пульте голосования потому что альтернативного мнения не должно существовать а тем более его высказывать?)
+2
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Romeo Yankovich
делают хорошую мину при плохой игре. тотальное отвержение того, что челедь забунтлвала, а не заботливые чиновники облажались. получается, что плохая посещаемость не позволяет людям приходить на стадионы, а не люди отказались от очередного ошейника
+2
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Муртас Тедеишвили
Ответ Andrew Moiseev
Прогрессивный это он про свою ориентацию?
😂
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Николай Повалюхин
Не будет послаблений, заднюю не включат, это лишь самопиар "прогрессивного депутата" для наивной аудитории, наоборот гайки будут крутить до упора. Но добровольно заставить делать не смогут, значит другие методы могут применить - раздадут повестки например всем фанам у кого нет фанайди для устрашения колеблющихся, и всё, шах и мат, лишение всех свобод. Но на трибуну загнать всё равно не смогут, да это им и не нужно, там бюджетники пропишутся за небольшое вознаграждение. Нормальный план?
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BaltikaSPb
Ответ Alexander Kochet
Но ведь это педераст и криминал, зачем вы его публикуете на спортивном сайте?
У Милонова шестеро детей
А у тебя "натурал" сколько ?
Если меньше дык кто из вас этот самый ?
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Антон Ивонов
Ответ BaltikaSPb
У Милонова шестеро детей А у тебя "натурал" сколько ? Если меньше дык кто из вас этот самый ?
педалик глубоко зашифрованный казачок
это еще со времен когда Рыжый Властелин горбатился на известную ЛГБТ-активистку Марину Салье
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