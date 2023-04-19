Депутат Милонов об упрощении Fan ID: «Вижу, что предложения прогрессивных депутатов дают результаты»
Виталий Милонов высказался за упрощение использования Fan ID.
Сообщалось, что в Санкт-Петербурге и области оформлено 95 тысяч паспортов болельщика.
— Не могу сказать, 95 тысяч — это много или мало. «Зенит» объявил. Ему виднее. Я рассчитываю, что изменения, которые будут приняты в законе о Fan ID, позволят большему количеству людей посещать футбольные матчи. В частности, нашим детям. Надеюсь, что им не будет нужен Fan ID.
— В конце февраля в Петербурге было 29 тысяч обладателей Fan ID. Выходит, что уже заметна работа «Зенита» по привлечению болельщиков?
— Молодцы, если так получилось. Помогли оформить Fan ID. Надо оказывать содействие людям, чтобы они могли посещать футбольные матчи. А вообще, честно говоря, я жду, что будут произведены изменения, озвученные руководством страны.
— Сегодня появилась информация, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ предложения по упрощению использования карты болельщика. Как вы считаете, когда ждать ответа? Успеют ли до конца сезона что-то изменить?
— Я вижу, что предложения, озвученные прогрессивными депутатами по изменению отношения к Fan ID, дают результаты. Сейчас совместными усилиями в ближайшее время мы это увидим. Точной даты, конечно, сказать нельзя. Но я очень сильно рассчитываю, что наши любители футбола смогут насладиться любимой игрой, – сказал Депутат Госдумы РФ.
Давай ка возвращайся к высказываниям про геев))
«У меня большая собака с расстройством желудка. Она придет сюда и обосрется».
Это буквально девиз российского законотворчества на современном этапе.
А у тебя "натурал" сколько ?
Если меньше дык кто из вас этот самый ?
это еще со времен когда Рыжый Властелин горбатился на известную ЛГБТ-активистку Марину Салье