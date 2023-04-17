Тренер «Нанта» Комбуаре: «Слышал, нас считают хорошей командой, но мы дерьмо. Игрокам нужно опуститься на самое дно, чтобы проснуться»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре резко раскритиковал команду после проигрыша «Осеру».

В 31-м туре Лиги 1 « » уступил « » (1:2). Клуб находится на 15-й строчке турнирной таблицы и в двух очках от зоны вылета.

«Сегодня игроки не беспокоятся о сохранении в Лиге 1. Мы дошли до стыковых матчей Лиги Европы («Нант» по сумме двух матчей уступил «Ювентусу» – Sports.ru), играем на «Стад де Франс» [в финале Кубка Франции] через две недели.

Но им [игрокам] нужно достичь дна, опуститься в зону вылета, чтобы проснуться. Я готов к этому. Им нравится играть под давлением, так что давайте посмеемся. Я слышал, что в «Осере» нас считают хорошей командой, но нет, мы дерьмо», – сказал в интервью Prime Video.