Тренер «Нанта» Комбуаре: «Слышал, нас считают хорошей командой, но мы дерьмо. Игрокам нужно опуститься на самое дно, чтобы проснуться»

Теги Осер Нант лига 1 Франция Кубок Франции Антуан Комбуаре контент Футбол

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре резко раскритиковал команду после проигрыша «Осеру».

В 31-м туре Лиги 1 «Нант» уступил «Осеру» (1:2). Клуб находится на 15-й строчке турнирной таблицы и в двух очках от зоны вылета.

«Сегодня игроки не беспокоятся о сохранении в Лиге 1. Мы дошли до стыковых матчей Лиги Европы («Нант» по сумме двух матчей уступил «Ювентусу» – Sports.ru), играем на «Стад де Франс» [в финале Кубка Франции] через две недели.

Но им [игрокам] нужно достичь дна, опуститься в зону вылета, чтобы проснуться. Я готов к этому. Им нравится играть под давлением, так что давайте посмеемся. Я слышал, что в «Осере» нас считают хорошей командой, но нет, мы дерьмо», – сказал Комбуаре в интервью Prime Video.

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6 комментариев

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Рашпель793
Леонид Комбуаре
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makuvat
У Комбаровых тоже третий брат, видимо
+3
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Бухгалтер2021
такой тренер долго не продержится
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Дмитрий Агалаков
Тренер Нанта - ученик Слуцкого.
+1
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RLVedter
Нормальная мотивация от тренера игрокам в конце сезона.
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Dikki Shelton
Нет, вы хорошие
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