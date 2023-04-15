У Месси 29 (15+14) очков в Лиге 1 – он лидер по «гол+пас»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси набрал 29 (15+14) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче 31-го тура с «Лансом» (3:0, второй тайм).

В 26 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 16 голов и отдал 14 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас». На 2-м месте Килиан Мбаппе, у которого 24 (20+4) очка в 27 играх.

Подробную статистику 35-летнего аргентинца можно найти здесь

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ 10ztv
у фанатов песка новая стадная мода называть лигу 1 дворовой, хотя как минимум половина команд не затерялись бы в ла лиге и апл. ПСЖ марсель монако ланс ренн лион лилль, они точно не хуже жирон и ноттингемов
Мне плевать на ваших кумирчиков,но лига1 днище. Это у вас мода считать ее сильнейшем чемпионатом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ ЭкспертДиванный
А в верблюжей лиге забивать это престиж да? Или это другое?
А это тут причем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ David Becker
Лучший игрок мира забил меньше голов в плей-офф ЛЧ за последние 3 сезона, чем Холланд в одном матче против Лейпцига.
все 5 голов с замыкания и добивания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ Goofts
Ещё и пенальти Черепашка бьёт. Был бы разрыв сумашедший. 5 пенальти одному добавь, другому отними...
В лиге 1 у мбаппе 5 пенальти в этом сезоне?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мясоед7
Слишком просто!вот в попробовал бы в Саудовской Аравии!там некоторые Роналду не всегда забивают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiGra
Ответ Coodesnik
Это показывает только дворовый уровень лиги 1
А как вы назовете чемпионат СА?
Лига инвалидов и недееспособных?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ 10ztv
мира*
Это несомненно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ David Becker
Достойный ответ Холланду за голы в АПЛ и в ЛЧ
за замыкания и пенальти в апл и лч*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Ответ 10ztv
мира*
Галактики далёкой далёкой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ Игорь Климов
Лео Месси лучший игрок Лига1
мира*
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ Coodesnik
Это показывает только дворовый уровень лиги 1
у фанатов песка новая стадная мода называть лигу 1 дворовой, хотя как минимум половина команд не затерялись бы в ла лиге и апл. ПСЖ марсель монако ланс ренн лион лилль, они точно не хуже жирон и ноттингемов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ rigobersong
Лео Месси гений футбола!:)
Factos!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
во французской лиге футболисты играют как южноамериканцы ,играют жёстко, грубо,,одним словом костоломы.,неженкам здесь не место.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ rigobersong
Лео Месси настолько велик, что даже в пустыне пошел дождь:)) https://ibb.co/80BR574
Там снег выпал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси лучший игрок Лига1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Сколько пасов запорото :( вот бы посчитать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Doug DeMuro99
2 года назад Лео уже все списали а он тут бьёт рекорд за рекордом в топ-5 лиг. Гений футбола, не иначе!
Мог бы давно еще побить рекорд в псж по асистам за сезон, но очень многие запороли его передачи среди которых много выходов 1 на 1.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Тимур Мударисов
Дворовая Ла Лига, дворовая Копа, дворовый ЧМ. Точно.. Спасибо, что напомнил об этом.
и топовый СА
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ ЭкспертДиванный
А в верблюжей лиге забивать это престиж да? Или это другое?
Да все могут забивать в топ-5 чемпионатах, а вот забить в топ-200 уже другое дело)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ Дима Пелих
Не фанат Месси, но всё же надо учитывать возраст одного и второго
И роль в команде!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsenoga
на 5 голов меньше чем у 24 летнего Мбаппе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Посмотрели бы мы на него в дождливый вечер в Стоке!!!ЧМ это карманный чемп шейхов.Только с пенальти и умеет.Только ЛЧ настоящая проверка для суперфутболистов,а не все эти ваши купленные ЧМ)))).
Да и вообще Месси не футболист)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
مختار موسى حاجييف
Ответ Дима Пелих
Не фанат Месси, но всё же надо учитывать возраст одного и второго
и команду.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
Ответ Oleg
Проект ФИФА, без хави и иньесты ничего не может, в тени мбаппе, шейхи купили, фифа купила, абервал, еще парочку, москвошвей)))
Посмотрели бы мы на него в дождливый вечер в Стоке!!!ЧМ это карманный чемп шейхов.Только с пенальти и умеет.Только ЛЧ настоящая проверка для суперфутболистов,а не все эти ваши купленные ЧМ)))).
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Идол для местного Романа)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий