Лионель Месси набрал 29 (15+14) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче 31-го тура с «Лансом» (3:0, второй тайм).

В 26 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 16 голов и отдал 14 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас». На 2-м месте Килиан Мбаппе, у которого 24 (20+4) очка в 27 играх.

Подробную статистику 35-летнего аргентинца можно найти здесь.