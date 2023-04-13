«Челси» продлил контракт с Энцо до 2032 года (Сесар Луис Мерло)

«Челси» продлил контракт с Энцо Фернандесом.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, лондонский клуб активировал опцию продления соглашения до 2032 года.

Аргентинский полузащитник перешел в « » из «Бенфики» 1 февраля этого года за 121 миллион евро. Изначально его контракт был рассчитан до 2031-го.

В АПЛ Энцо провел 10 матчей. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Говорят, из-за Энцо чуть не подрались боссы клубов, а сам он угрожал публично атаковать «Бенфику»

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо