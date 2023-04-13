«Челси» продлил контракт с Энцо до 2032 года (Сесар Луис Мерло)
«Челси» продлил контракт с Энцо Фернандесом.
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, лондонский клуб активировал опцию продления соглашения до 2032 года.
Аргентинский полузащитник перешел в «Челси» из «Бенфики» 1 февраля этого года за 121 миллион евро. Изначально его контракт был рассчитан до 2031-го.
В АПЛ Энцо провел 10 матчей. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Говорят, из-за Энцо чуть не подрались боссы клубов, а сам он угрожал публично атаковать «Бенфику»
Никто не гарантирует что игрок не бросить футбол за это время.
Но такой длинный контракт с ним, это конечно моветон!
Какая то
Шутка
Хоть что-то интересное)