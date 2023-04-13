«Челси» продлил контракт с Энцо до 2032 года (Сесар Луис Мерло)

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

«Челси» продлил контракт с Энцо Фернандесом.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, лондонский клуб активировал опцию продления соглашения до 2032 года. 

Аргентинский полузащитник перешел в «Челси» из «Бенфики» 1 февраля этого года за 121 миллион евро. Изначально его контракт был рассчитан до 2031-го. 

В АПЛ Энцо провел 10 матчей. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Говорят, из-за Энцо чуть не подрались боссы клубов, а сам он угрожал публично атаковать «Бенфику»

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38 комментариев

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Джейме Ланнистер
Ответ Vir_Cotto
Я реально упустил момент, когда в футболе стали разрешать такие длинные контракты. Было же всегда 5 лет максимум.
Не все идиоты как Боули чтобы прописать такие контракты на огромные деньги.
Никто не гарантирует что игрок не бросить футбол за это время.
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Андрей Курнавин
Ответ Vir_Cotto
Нельзя было. Было ограничение от ФИФА. Максимум 5 лет.
Можно было. А после Челси уже стало нельзя потому что приняли поправки. Там точнее так сказали - контракт можешь подписывать хоть на 20 лет но вся сумма трансфера амортизируется максимум за 5
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Tsamourlidis_mufc
Ответ devic33
Увидел новость-проверил какой сейчас год
Какой?
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Его Величество Златан
а бриллианта мудрика до 2050 не продлевают?
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Parce
У пацана жизнь удалась, выиграл ЧМ, а теперь спокойно 10 лет на жирной зарплате сидеть будет
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инок
Энцо обостряет, не проседает под давлением, ну и быстр естественно. Видит поле хорошо, длинный пас шикарный...
Но такой длинный контракт с ним, это конечно моветон!
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Мурад Гамзаев
Не прошло и года с подписания. Странный подход
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Vir_Cotto
Ответ Акира_1
Просто никто до Боэли не додумался выписывать контракты на 8 лет, выплачивая по 120 лямов, а так это можно было делать и раньше.
Нельзя было. Было ограничение от ФИФА. Максимум 5 лет.
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svft
эти ребята заткнули за пояс даже Химки
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Водяра
Новый уровень мешка. 💰
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ногабога
Это
Какая то
Шутка
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Андрей Хенто
Ответ Акира_1
Просто никто до Боэли не додумался выписывать контракты на 8 лет, выплачивая по 120 лямов, а так это можно было делать и раньше.
Ну почему же, Денилсон в Бетис помню в свое время подписал контракт на 9 лет и ничего хорошего из этого не вышло.
+1
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Аркадий Байдерин
Маразм крепчал
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Dima Demchenko
Контракт на 9 лет…. Я в аху…
+1
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devic33
Увидел новость-проверил какой сейчас год
+10
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ALMANAC
Продолжай, Челси, продолжай
Хоть что-то интересное)
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deadjoker
Отчетность сама себя в ффп не впишет
+1
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Акира_1
Ответ Vir_Cotto
Я реально упустил момент, когда в футболе стали разрешать такие длинные контракты. Было же всегда 5 лет максимум.
Просто никто до Боэли не додумался выписывать контракты на 8 лет, выплачивая по 120 лямов, а так это можно было делать и раньше.
+1
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Теннисный абсолют
Физрандес весьма переоценненый игрок.........
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Ansu Fati
Кринж. Пытаются уложиться в ФФП. Года через 3 станут заложниками своих контрактов и получат лет на 7 балласт типа Азара в Реале))
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atomio
в рабство чтоли взяли
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U
Тодд, если честно, клоун каких мало.
+3
-2
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Гамарджоба Генацвале
Боули не нравится цифра 8.Символ бесконечности. 9 гораздо лучше.
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Жирный Лукаку
Ответ Андрей Хенто
Так скоро контракты будет заключать до конца карьеры. Жесть.
Так уже, в НХЛ на 10 лет подписывались игроки
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Vir_Cotto
Я реально упустил момент, когда в футболе стали разрешать такие длинные контракты. Было же всегда 5 лет максимум.
+5
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