Уткин про «Спартак» – «Динамо»: «Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать. Отличный матч»
Василий Уткин оценил работу Георгия Черданцева на матче «Спартак» – «Динамо»
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в игре 22-го тура Мир РПЛ.
«Отличный матч. Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать», – цитирует Уткина «СпортКП».
Георгий Черданцев комментировал игру на канале «Матч ТВ».
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у Васи какая то новая стадия исступления...
будь у него друзья... им пора было бы начинать за него беспокоиться