Уткин про «Спартак» – «Динамо»: «Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать. Отличный матч»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Георгий Черданцев Матч ТВ брань Футбол

Василий Уткин оценил работу Георгия Черданцева на матче «Спартак» – «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в игре 22-го тура Мир РПЛ.

«Отличный матч. Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать», – цитирует Уткина «СпортКП».

Георгий Черданцев комментировал игру на канале «Матч ТВ».

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19 комментариев

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Arctic
Пару дней назад мы осуждаем матерное шоу, а сегодня сами в ту же кучу лезем.
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.ru
недавно Быстров, теперь Чердак...
у Васи какая то новая стадия исступления...
будь у него друзья... им пора было бы начинать за него беспокоиться
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AF007
Из него бы уже отвёртку наконец вынули, может хоть немного подобрел бы к людям
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Зайцев Руслан
Ответ DanielCarvalho
Хотел просто немного хайпануть, на волне того что Черданцева мягко сказать недолюбливают, но сел в лужу. Зачем переходить на откровенные оскорбления, это не красит совсем
Оскорбления для Уткина это последний причал. Видимо у человека не очень всё хорошо с финансами, самоопределением и личной жизнью. "А как дышал"
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Gornostaev
Судя по последним неадекватным высказываниям, Василий буквально кричит: "Помогите мне!"... Человек, по-моему, в глубочайшей депрессии...
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Зайцев Руслан
Желейный Вася уже становится очень похожим на "Он вам не Димона". Позорище. После того, как ему перестал башлять Федун, он скатился на дешёвое пойло. Плохо таким быть, фу
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DanielCarvalho
Ответ Михо
Очень грубо и некрасиво, Вася скатился на откровенное хамство, то Быстрову, теперь это, зачем? Нужно уметь убрать цензурными словами и Вася это раньше умел
Хотел просто немного хайпануть, на волне того что Черданцева мягко сказать недолюбливают, но сел в лужу. Зачем переходить на откровенные оскорбления, это не красит совсем
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OnTuMyC
опять в баре комментировал и не рассчитал с атмосферой?
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Green grass
Ответ Михо
Очень грубо и некрасиво, Вася скатился на откровенное хамство, то Быстрову, теперь это, зачем? Нужно уметь убрать цензурными словами и Вася это раньше умел
Этот жирный нытик всегда таким был.
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Фут.Боль
Ответ Михо
Очень грубо и некрасиво, Вася скатился на откровенное хамство, то Быстрову, теперь это, зачем? Нужно уметь убрать цензурными словами и Вася это раньше умел
И это филолог по образованию.
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tiga1
грубовато как то
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Дмитрий9779
Некогда хороший комментатор превратился в хренового тролля.
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Alexandr Kondratev
Жора ипотека польщён
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vaccarri
Уткин вызывает только отвращение
+16
-6
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Михо
Очень грубо и некрасиво, Вася скатился на откровенное хамство, то Быстрову, теперь это, зачем? Нужно уметь убрать цензурными словами и Вася это раньше умел
+24
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Edwin_Hubble
Сколько желчи у этого человека
+4
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Висита Эльмурзаев
Очень скоро уткин камин аут сделает
+1
-4
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onegin2007
Бедный Чердак, вроде похвалили, но пришлось вынуть...
+12
-2
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Златан Лучший!
А уткин вынет из себя стапон анжелы?
+3
-5
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