Уткин про «Спартак» – «Динамо»: «Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать. Отличный матч»

Василий Уткин оценил работу Георгия Черданцева на матче «Спартак» – «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в игре 22-го тура Мир .

«Отличный матч. Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать», – цитирует «СпортКП».

комментировал игру на канале « ».

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