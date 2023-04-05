«В РПЛ футболисты более высокого уровня, чем в Азии. Мне хочется остаться в Европе». Защитник «Факела» Божин о решении РФС

Теги премьер-лига Россия РФС Факел Азиатская футбольная конфедерация Сергей Божин Футбол

Футболист «Факела» против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

– Если РФС все-таки перейдет в Азию, смогли бы рассматривать предложения из азиатских стран?

– Надо думать над этим и анализировать. Мне кажется, пока не было такой информации, никто даже не задумывался о переходе в Азию.

Если выбирать между российским чемпионатом и азиатскими, мне кажется, в РПЛ играют футболисты более высокого уровня.

– Как сами думаете, стоит оставаться в УЕФА?

– Думаю, да. Нас, конечно, вряд ли кто-то спросит, если соберутся уходить в Азию. У нас есть контракт – мы его выполняем.

Мне хочется остаться в Европе. Здесь интерес и уровень игроков выше. Не зря все едут играть именно сюда.

Всем хочется играть с сильнейшими командами в Лиге чемпионом или Лиге Европы. Это несравнимо с Азиатской Лигой чемпионом, – сказал защитник «Факела» Сергей Божин.

Переход в Азию – беда для наших клубов. Только факты об уровне турниров АФК

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7 комментариев

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Ярик01
Ответ Вратарь Бага
Факел, что в европейских, что азиатских турнирах играть так и так не будет)
А вдруг следующий президент России будет не из Центароя, а из Воронежа?
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Ярик01
Ответ TheSportNik
Факел что ли собрался играть в лиге чемпионов. Вот сейчас блестяще придумали кубок России- просто каждый матч огонь, а раньше играли Тосно-Авангард в финале, один совсем пропал, другой обанкротился и находятся дебилы, которые критикуют нынешний кубок. Так и можно организовать азиатскую лигу, что европейская будет только облизываться смотря на нее.
И кто мешает Уралу с Акроном сейчас в финале сыграть с последующим банкротством?
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micka
Сказал как Божинька
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TheSportNik
Факел что ли собрался играть в лиге чемпионов.
Вот сейчас блестяще придумали кубок России- просто каждый матч огонь, а раньше играли Тосно-Авангард в финале, один совсем пропал, другой обанкротился и находятся дебилы, которые критикуют нынешний кубок.
Так и можно организовать азиатскую лигу, что европейская будет только облизываться смотря на нее.
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Ответ Alex1104
Ты-то со своим Факелом тут причем? С кем там играть собрался? В каком турнире? В ЛЧ УЕФА?
Собрался играть против Промесов или Кордобы, скажем. В Азии таких игроков нет, разве что в азиатскую ЛЧ заглядывают, заканчивающие с футболом игроки с именем из нефтяных стран, но Божину сыграть против них не светит. Так и из рпл спокойно уйдут последние более-менее легионеры(ладно Антоха, его некоторые нелады с законом удерживают у нас, но другие легко помашут крылом), а новых возможно будет завлечь только огромным баблом, которого нет
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-2
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Вратарь Бага
Факел, что в европейских, что азиатских турнирах играть так и так не будет)
+2
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Alex1104
Ты-то со своим Факелом тут причем?
С кем там играть собрался? В каком турнире? В ЛЧ УЕФА?
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