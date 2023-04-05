«В РПЛ футболисты более высокого уровня, чем в Азии. Мне хочется остаться в Европе». Защитник «Факела» Божин о решении РФС
Футболист «Факела» против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию
– Если РФС все-таки перейдет в Азию, смогли бы рассматривать предложения из азиатских стран?
– Надо думать над этим и анализировать. Мне кажется, пока не было такой информации, никто даже не задумывался о переходе в Азию.
Если выбирать между российским чемпионатом и азиатскими, мне кажется, в РПЛ играют футболисты более высокого уровня.
– Как сами думаете, стоит оставаться в УЕФА?
– Думаю, да. Нас, конечно, вряд ли кто-то спросит, если соберутся уходить в Азию. У нас есть контракт – мы его выполняем.
Мне хочется остаться в Европе. Здесь интерес и уровень игроков выше. Не зря все едут играть именно сюда.
Всем хочется играть с сильнейшими командами в Лиге чемпионом или Лиге Европы. Это несравнимо с Азиатской Лигой чемпионом, – сказал защитник «Факела» Сергей Божин.
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Вот сейчас блестяще придумали кубок России- просто каждый матч огонь, а раньше играли Тосно-Авангард в финале, один совсем пропал, другой обанкротился и находятся дебилы, которые критикуют нынешний кубок.
Так и можно организовать азиатскую лигу, что европейская будет только облизываться смотря на нее.
С кем там играть собрался? В каком турнире? В ЛЧ УЕФА?