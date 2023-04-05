«В РПЛ футболисты более высокого уровня, чем в Азии. Мне хочется остаться в Европе». Защитник «Факела» Божин о решении РФС

Футболист «Факела» против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

– Если РФС все-таки перейдет в Азию, смогли бы рассматривать предложения из азиатских стран?

– Надо думать над этим и анализировать. Мне кажется, пока не было такой информации, никто даже не задумывался о переходе в Азию.

Если выбирать между российским чемпионатом и азиатскими, мне кажется, в играют футболисты более высокого уровня.

– Как сами думаете, стоит оставаться в УЕФА?

– Думаю, да. Нас, конечно, вряд ли кто-то спросит, если соберутся уходить в Азию. У нас есть контракт – мы его выполняем.

Мне хочется остаться в Европе. Здесь интерес и уровень игроков выше. Не зря все едут играть именно сюда.

Всем хочется играть с сильнейшими командами в Лиге чемпионом или Лиге Европы. Это несравнимо с Азиатской Лигой чемпионом, – сказал защитник « » .

Переход в Азию – беда для наших клубов. Только факты об уровне турниров АФК