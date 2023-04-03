Геннадий Орлов: «Соболев и Дзюба – это разный уровень, футбольные качества у Артема гораздо выше. Александр в одиночку не может решить исход»

Комментатор Геннадий Орлов назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим Мир РПЛ

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В 4 матчах чемпионата форвард забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

«Дзюба сейчас лучший нападающий в ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но , безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Ничья « » с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.

Помните, я вам говорил: не надо сравнивать с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард « » — герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.