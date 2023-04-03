Геннадий Орлов: «Соболев и Дзюба – это разный уровень, футбольные качества у Артема гораздо выше. Александр в одиночку не может решить исход»
Комментатор Геннадий Орлов назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим Мир РПЛ
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В 4 матчах чемпионата форвард забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
«Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!
Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.
Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.
Как раз таки игра в подыгрыше его чуть ли не самая сильная часть всю карьеру )))
Дзюба по сравнению со своим пиком сильно сдал , но даже сдавший он сильнее
Внимание вопрос , как далек Соболев от пикового Дзюбы ?))
Я в свои года поиграл в новосибирской области и в омской, грамоту лучшего нападающего получил от Смертина в Омске, не тебе меня учить смотреть или нет. Да любитель, но знаю, что нападающий обязан двигаться по больше остальных игроков. Если ты фанат рукаку, флаг тебе в руки. Раньше играл, спора нет, но сейчас бревно, оно и есть бревно. Кого он раком нагнул в 34-м? Выйдет с зенитом или Спартаком, ЦСКА и встанет красавица и будет ручками махать и щериться. Набегает 10 метром и будет жаловаться что мяч не доходит. Бузова два, только футбольная
Эксперт не эксперт но у меня дома канал есть который покалывает исключительно чемпионат Турции ))). Поэтому давай закончим этот диалог что бы ты глупо не выглядел )))
Как это отменяет то что Соболев такой на фоне Дзюбы ?))
Во вторых Адана там сейчас одна из самых играющих команд
В третьих ты хоть раз видел как они играют? Это самая неподходящая команда для Дзюбы из всех что можно представить
Команда играющая вообще без нападающих с бегунками впереди , и забросами низом на ход им
Что Дзюба делать в таком футболе ? Я не понимаю зачем они его взяли
Ну я сомневаюсь что ты смотрел чемпионат Турции когда то поэтому слушай людей которые его подглядывают ))) и чушь не пиши свою
Но ведь Дзюба и за Ростов 20 выбивал
Клепал и за Томь и за Тулу
Пришёл сейчас в Локомотив мёртвый и в 34 и раком нагнул рпл
Почему у Соболева никогда не было такой результативности даже в более сильном Спартаке ?
И да если ты не понимаешь в чем Дзюба на голову превосходит Соболева (а именно в футбольном интеллекте , культуре паса, чутьё , ну габариты понятно ) то ты очень далёк от футбола и лучше тебе его не смотреть
Ну или смотреть но не писать свои мысли и не позориться )))
Если надумаешь отвечать ждут аргументации так как я все по полочкам разложил , истерик и шутеек мне в ответ не надо ))
Мужчина )))