Геннадий Орлов: «Соболев и Дзюба – это разный уровень, футбольные качества у Артема гораздо выше. Александр в одиночку не может решить исход»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Соболев Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Комментатор Геннадий Орлов назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим Мир РПЛ

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В 4 матчах чемпионата форвард забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

«Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.

Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.

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44 комментария

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Юрий Кечко
Ответ Иван Бучнев
Бомбардирские навыки? В чем? Я уже конкретно написал, стоит столб и ждет подачки от всей команды, постоянное передвижение на пятачке.вся команда играет только на него, обсолютна вся. Второе, почти половина голов Дзюбы, это пенальти. Стоит баран и ждёт подачку. А сколько он запаривает реальных моментов? Ходит улыбается, а команда бегает исправляет ошибку его, сам ни ногой. Посмотри его движения на поле! Ноль вообще, пешком все передвиги. Вместо него поставить на пятаке столб, чуть меньше наверное от столба влетит, НАВЕРНОЕ. что же такую красавицу в сборную не берут? Я в свои года поиграл в новосибирской области и в омской, грамоту лучшего нападающего получил от Смертина в Омске, не тебе меня учить смотреть или нет. Да любитель, но знаю, что нападающий обязан двигаться по больше остальных игроков. Если ты фанат рукаку, флаг тебе в руки. Раньше играл, спора нет, но сейчас бревно, оно и есть бревно. Кого он раком нагнул в 34-м? Выйдет с зенитом или Спартаком, ЦСКА и встанет красавица и будет ручками махать и щериться. Набегает 10 метром и будет жаловаться что мяч не доходит. Бузова два, только футбольная
Как хорош Соболев в подыгрыше вся страна с Ираком видела)))
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Pelerin
Ответ Юрий Кечко
Ты ещё и жаловаться бегаешь что бы комментарии удалили 😅😅 Мужчина )))
Не истери. Не жалуюсь на собеседников, даже если они берегов не наблюдают ;)
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Иван Иванов
Ответ Юрий Кечко
В том что уровень 34 летнего игрока «повыше» 26 летнего в самом рассвете заучит уже как приговор Дзюба по сравнению со своим пиком сильно сдал , но даже сдавший он сильнее Внимание вопрос , как далек Соболев от пикового Дзюбы ?))
Дзюба, к твоему сведению, повысил свой уровень уже после 25-ти. Так что и у Сани есть ещё время раскрыть весь свой потенциал
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Юрий Кечко
Ответ Иван Бучнев
Бомбардирские навыки? В чем? Я уже конкретно написал, стоит столб и ждет подачки от всей команды, постоянное передвижение на пятачке.вся команда играет только на него, обсолютна вся. Второе, почти половина голов Дзюбы, это пенальти. Стоит баран и ждёт подачку. А сколько он запаривает реальных моментов? Ходит улыбается, а команда бегает исправляет ошибку его, сам ни ногой. Посмотри его движения на поле! Ноль вообще, пешком все передвиги. Вместо него поставить на пятаке столб, чуть меньше наверное от столба влетит, НАВЕРНОЕ. что же такую красавицу в сборную не берут? Я в свои года поиграл в новосибирской области и в омской, грамоту лучшего нападающего получил от Смертина в Омске, не тебе меня учить смотреть или нет. Да любитель, но знаю, что нападающий обязан двигаться по больше остальных игроков. Если ты фанат рукаку, флаг тебе в руки. Раньше играл, спора нет, но сейчас бревно, оно и есть бревно. Кого он раком нагнул в 34-м? Выйдет с зенитом или Спартаком, ЦСКА и встанет красавица и будет ручками махать и щериться. Набегает 10 метром и будет жаловаться что мяч не доходит. Бузова два, только футбольная
Даже грамота есть)) извини
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Юрий Кечко
Ответ Иван Бучнев
Бомбардирские навыки? В чем? Я уже конкретно написал, стоит столб и ждет подачки от всей команды, постоянное передвижение на пятачке.вся команда играет только на него, обсолютна вся. Второе, почти половина голов Дзюбы, это пенальти. Стоит баран и ждёт подачку. А сколько он запаривает реальных моментов? Ходит улыбается, а команда бегает исправляет ошибку его, сам ни ногой. Посмотри его движения на поле! Ноль вообще, пешком все передвиги. Вместо него поставить на пятаке столб, чуть меньше наверное от столба влетит, НАВЕРНОЕ. что же такую красавицу в сборную не берут? Я в свои года поиграл в новосибирской области и в омской, грамоту лучшего нападающего получил от Смертина в Омске, не тебе меня учить смотреть или нет. Да любитель, но знаю, что нападающий обязан двигаться по больше остальных игроков. Если ты фанат рукаку, флаг тебе в руки. Раньше играл, спора нет, но сейчас бревно, оно и есть бревно. Кого он раком нагнул в 34-м? Выйдет с зенитом или Спартаком, ЦСКА и встанет красавица и будет ручками махать и щериться. Набегает 10 метром и будет жаловаться что мяч не доходит. Бузова два, только футбольная
А ну если на область поиграл то извини конечно))) куда мне футболом занимавшимся в спортшколе с7 лет до твоего понимания футбола 😅😅
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Юрий Кечко
Ответ Иван Иванов
Да, на сегодня у Артёма уровень повыше, наверное. Но не стоит забывать, что Соболев ещё и созидает, а Дзюба по факту наконечник. Конечно же, у него поболее шансов забить
То что Дзюба наконечник тоже такое глупое утверждение
Как раз таки игра в подыгрыше его чуть ли не самая сильная часть всю карьеру )))
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Юрий Кечко
Ответ Иван Иванов
Да, на сегодня у Артёма уровень повыше, наверное. Но не стоит забывать, что Соболев ещё и созидает, а Дзюба по факту наконечник. Конечно же, у него поболее шансов забить
В том что уровень 34 летнего игрока «повыше» 26 летнего в самом рассвете заучит уже как приговор
Дзюба по сравнению со своим пиком сильно сдал , но даже сдавший он сильнее
Внимание вопрос , как далек Соболев от пикового Дзюбы ?))
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шлеп нога
Орел в воздухе переобувается!
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Иван Бучнев
Ответ Юрий Кечко
Объясни пожалуйста если Соболев лучше во всем почему он таких цифр не показывает бомбардирских ?)) Окей ты скажешь гегемон Зенит был Но ведь Дзюба и за Ростов 20 выбивал Клепал и за Томь и за Тулу Пришёл сейчас в Локомотив мёртвый и в 34 и раком нагнул рпл Почему у Соболева никогда не было такой результативности даже в более сильном Спартаке ? И да если ты не понимаешь в чем Дзюба на голову превосходит Соболева (а именно в футбольном интеллекте , культуре паса, чутьё , ну габариты понятно ) то ты очень далёк от футбола и лучше тебе его не смотреть Ну или смотреть но не писать свои мысли и не позориться ))) Если надумаешь отвечать ждут аргументации так как я все по полочкам разложил , истерик и шутеек мне в ответ не надо ))
Бомбардирские навыки? В чем? Я уже конкретно написал, стоит столб и ждет подачки от всей команды, постоянное передвижение на пятачке.вся команда играет только на него, обсолютна вся. Второе, почти половина голов Дзюбы, это пенальти. Стоит баран и ждёт подачку. А сколько он запаривает реальных моментов? Ходит улыбается, а команда бегает исправляет ошибку его, сам ни ногой. Посмотри его движения на поле! Ноль вообще, пешком все передвиги. Вместо него поставить на пятаке столб, чуть меньше наверное от столба влетит, НАВЕРНОЕ. что же такую красавицу в сборную не берут?
Я в свои года поиграл в новосибирской области и в омской, грамоту лучшего нападающего получил от Смертина в Омске, не тебе меня учить смотреть или нет. Да любитель, но знаю, что нападающий обязан двигаться по больше остальных игроков. Если ты фанат рукаку, флаг тебе в руки. Раньше играл, спора нет, но сейчас бревно, оно и есть бревно. Кого он раком нагнул в 34-м? Выйдет с зенитом или Спартаком, ЦСКА и встанет красавица и будет ручками махать и щериться. Набегает 10 метром и будет жаловаться что мяч не доходит. Бузова два, только футбольная
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Юрий Кечко
Ответ John W Creasy
Я видел игру 5-ти клубов из Турции. Конкретно Адану нет, но не надо писать мне "про чушь". Тем более ты вряд ли являешься экспертом по Турции. Так, что iyi akşamlar, arkadaş!
Ну если ты не видел игру конкретно той команды о чем разговор?)))
Эксперт не эксперт но у меня дома канал есть который покалывает исключительно чемпионат Турции ))). Поэтому давай закончим этот диалог что бы ты глупо не выглядел )))
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N23
Хахаха, Сергеев😂
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ktibr
Ответ Юрий Кечко
Объясни пожалуйста если Соболев лучше во всем почему он таких цифр не показывает бомбардирских ?)) Окей ты скажешь гегемон Зенит был Но ведь Дзюба и за Ростов 20 выбивал Клепал и за Томь и за Тулу Пришёл сейчас в Локомотив мёртвый и в 34 и раком нагнул рпл Почему у Соболева никогда не было такой результативности даже в более сильном Спартаке ? И да если ты не понимаешь в чем Дзюба на голову превосходит Соболева (а именно в футбольном интеллекте , культуре паса, чутьё , ну габариты понятно ) то ты очень далёк от футбола и лучше тебе его не смотреть Ну или смотреть но не писать свои мысли и не позориться ))) Если надумаешь отвечать ждут аргументации так как я все по полочкам разложил , истерик и шутеек мне в ответ не надо ))
он и в подыгрыше был хорош. Одно время гол+пас на 1 месте шел.
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Иван Иванов
Ответ Юрий Кечко
Мы про уровень игрока говорим или про человеческие качества ?
Да, на сегодня у Артёма уровень повыше, наверное. Но не стоит забывать, что Соболев ещё и созидает, а Дзюба по факту наконечник. Конечно же, у него поболее шансов забить
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John W Creasy
Ответ Юрий Кечко
Во первых чемпионат Турции не сильнее рпл и мерилом в этом плане быть не может Во вторых Адана там сейчас одна из самых играющих команд В третьих ты хоть раз видел как они играют? Это самая неподходящая команда для Дзюбы из всех что можно представить Команда играющая вообще без нападающих с бегунками впереди , и забросами низом на ход им Что Дзюба делать в таком футболе ? Я не понимаю зачем они его взяли Ну я сомневаюсь что ты смотрел чемпионат Турции когда то поэтому слушай людей которые его подглядывают ))) и чушь не пиши свою
Я видел игру 5-ти клубов из Турции. Конкретно Адану нет, но не надо писать мне "про чушь". Тем более ты вряд ли являешься экспертом по Турции. Так, что iyi akşamlar, arkadaş!
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Юрий Кечко
Ответ Иван Иванов
Так иди и подлижи ему. Это я к тому, что нехрена безомновательно унижать Соболева. Дзюба хоть и весёлый парень, но, поверь ну очень циничный. Особеннл это проявляется, когда что-то идёт не по его сценарию
Мы про уровень игрока говорим или про человеческие качества ?
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Юрий Кечко
Ответ укротитель троллей
когда то же самое говорили про сравнение дзюбы и кержакова
Ну Кержаков то может и сильнее , и Павлюченко был сильнее и возможно даже Погребняк, ну это поколение принципиально другого уровня и Дзюба да может быть таким на их фоне

Как это отменяет то что Соболев такой на фоне Дзюбы ?))
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Free Artist
Ответ укротитель троллей
когда то же самое говорили про сравнение дзюбы и кержакова
Всё правильно, уровень футбола падает
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Иван Иванов
Ответ Юрий Кечко
Как мне понравилась чья то шутка на одной из веток (прости уж не запомнил твоё имя ) « Сравнивать Дзюбу и Соболева это как сравнивать туалет в отеле Континенталь с деревенским сортиром «
Так иди и подлижи ему. Это я к тому, что нехрена безомновательно унижать Соболева. Дзюба хоть и весёлый парень, но, поверь ну очень циничный. Особеннл это проявляется, когда что-то идёт не по его сценарию
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Юрий Кечко
Ответ John W Creasy
Ага Артем показал свой "уровень" в Турции, причем в клубе, который совсем не является грандом
Во первых чемпионат Турции не сильнее рпл и мерилом в этом плане быть не может
Во вторых Адана там сейчас одна из самых играющих команд
В третьих ты хоть раз видел как они играют? Это самая неподходящая команда для Дзюбы из всех что можно представить
Команда играющая вообще без нападающих с бегунками впереди , и забросами низом на ход им

Что Дзюба делать в таком футболе ? Я не понимаю зачем они его взяли
Ну я сомневаюсь что ты смотрел чемпионат Турции когда то поэтому слушай людей которые его подглядывают ))) и чушь не пиши свою
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Юрий Кечко
Ответ Иван Бучнев
Вот какой Дзюба игрок? Дриблинг ноль, удар ноль, пас не пойми что. Я не говорю что Соболев мастер. Но он хоть старается, бревном не стоит, постоянно в движении. Дриблинг есть, удар есть, пас есть, не Роналдо конечно, но лучше Дзюбы. Это как Бузову восхваляют в шоу-бизнесе, так и Дзюбу в футболе. Да в фабрике футбола показывали Дзюбы передвижения, ну бревном стоит и все. Забивает да, так все на него играют. По мне, так это минус игрок в команде. Мяч упустит, улыбается, а исправиться и не думает даже. Другие носятся исправляют его ошибки. Зачем начали эту рукаку снова возносить? Тюкавин молодой парень, ну на много лучше играет. Да куча игроков лучше играют.
Объясни пожалуйста если Соболев лучше во всем почему он таких цифр не показывает бомбардирских ?)) Окей ты скажешь гегемон Зенит был
Но ведь Дзюба и за Ростов 20 выбивал
Клепал и за Томь и за Тулу
Пришёл сейчас в Локомотив мёртвый и в 34 и раком нагнул рпл
Почему у Соболева никогда не было такой результативности даже в более сильном Спартаке ?

И да если ты не понимаешь в чем Дзюба на голову превосходит Соболева (а именно в футбольном интеллекте , культуре паса, чутьё , ну габариты понятно ) то ты очень далёк от футбола и лучше тебе его не смотреть
Ну или смотреть но не писать свои мысли и не позориться )))

Если надумаешь отвечать ждут аргументации так как я все по полочкам разложил , истерик и шутеек мне в ответ не надо ))
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John W Creasy
Ага Артем показал свой "уровень" в Турции, причем в клубе, который совсем не является грандом
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Юрий Кечко
Ответ Pelerin
Напился опять? Может ты и в Москве живёшь, но такой колхозник, конечно ))
Ты ещё и жаловаться бегаешь что бы комментарии удалили 😅😅
Мужчина )))
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укротитель троллей
Ответ Юрий Кечко
Как мне понравилась чья то шутка на одной из веток (прости уж не запомнил твоё имя ) « Сравнивать Дзюбу и Соболева это как сравнивать туалет в отеле Континенталь с деревенским сортиром «
когда то же самое говорили про сравнение дзюбы и кержакова
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Иван Иванов
Так и Артемушка а одиночку не может решить исход матча. Уймитесь уже
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Иван Бучнев
Вот какой Дзюба игрок? Дриблинг ноль, удар ноль, пас не пойми что. Я не говорю что Соболев мастер. Но он хоть старается, бревном не стоит, постоянно в движении. Дриблинг есть, удар есть, пас есть, не Роналдо конечно, но лучше Дзюбы. Это как Бузову восхваляют в шоу-бизнесе, так и Дзюбу в футболе. Да в фабрике футбола показывали Дзюбы передвижения, ну бревном стоит и все. Забивает да, так все на него играют. По мне, так это минус игрок в команде. Мяч упустит, улыбается, а исправиться и не думает даже. Другие носятся исправляют его ошибки. Зачем начали эту рукаку снова возносить? Тюкавин молодой парень, ну на много лучше играет. Да куча игроков лучше играют.
+3
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