объяснил поражение «Урала» от «Зенита» (0:2) в Мир .

— Два пропущенных мяча практически в самой концовке матча. Что произошло с командой в эти минуты?

— Понятно, что игра была очень тяжелой для нас. Мы много были без мяча и много играли в обороне. Думаю, что пропущенные мячи — это следствие нашей усталости. Потеряли концентрацию и не справились с фланговыми передачами.

— Почему не решились на замены в перерыве?

— Любая команда, которая играет без мяча, устает. Тут нужно было играть по‑другому и находить возможности больше держать мяч. Вопрос не в том, чтоб поменять кого‑то и будет лучше, вопрос в том, как мы играли.

— Довольно долгим был эпизод с заменами, а потом «Зенит» забил гол. Что происходило в этот момент?

— «Зенит» подавал стандарт, а мы в такие моменты не делаем замен, потому что трудно перестроиться в плане организации. Пока мы ждали, соперник забил гол. Потом не было смысла производить эти замены, поэтому пришлось подкорректировать.

— Чего не хватило в атаке?

— Понятно, что против « » не бывает много моментов, когда он злой и мотивирован. Те минимальные моменты, что у нас были, нужно было реализовывать. Тогда у нас были бы шансы, – сказал тренер « ».