Тренер «Урала» Ермакович о 0:2 от «Зенита»: «Пропущенные мячи — следствие усталости. Минимальные моменты нам нужно было реализовывать»
Александр Ермакович объяснил поражение «Урала» от «Зенита» (0:2) в Мир РПЛ.
— Два пропущенных мяча практически в самой концовке матча. Что произошло с командой в эти минуты?
— Понятно, что игра была очень тяжелой для нас. Мы много были без мяча и много играли в обороне. Думаю, что пропущенные мячи — это следствие нашей усталости. Потеряли концентрацию и не справились с фланговыми передачами.
— Почему не решились на замены в перерыве?
— Любая команда, которая играет без мяча, устает. Тут нужно было играть по‑другому и находить возможности больше держать мяч. Вопрос не в том, чтоб поменять кого‑то и будет лучше, вопрос в том, как мы играли.
— Довольно долгим был эпизод с заменами, а потом «Зенит» забил гол. Что происходило в этот момент?
— «Зенит» подавал стандарт, а мы в такие моменты не делаем замен, потому что трудно перестроиться в плане организации. Пока мы ждали, соперник забил гол. Потом не было смысла производить эти замены, поэтому пришлось подкорректировать.
— Чего не хватило в атаке?
— Понятно, что против «Зенита» не бывает много моментов, когда он злой и мотивирован. Те минимальные моменты, что у нас были, нужно было реализовывать. Тогда у нас были бы шансы, – сказал тренер «Урала».
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