Глен Джонсон о Ковачиче: «В «Челси» его недооценивают. Он подошел бы «Ливерпулю», Клоппу понравится его игра»
Глен Джонсон считает, что в «Челси» недооценивают Матео Ковачича.
Ранее сообщалось, что хорват попал в число игроков, которые могут покинуть «Челси» этим летом. К Ковачичу проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Бавария», которую недавно возглавил бывший тренер «Челси» Томас Тухель.
«Матео Ковачич – игрок высшего класса, поэтому такой интерес неудивителен. Если он покинет «Челси», он очень подошел бы «Ливерпулю».
Он добавит команде свежести и энергии. Юргену Клоппу понравится его игра. Он мог бы улучшить любую команду. Интерес со стороны многих клубов доказывает, что его недооценивают в «Челси». Фанаты самого футбола ценят его игру больше, чем те, кто смотрит на голы.
Он намного лучше владеет мячом, чем люди думают. Он немного напоминает Лукаса Лейву времен игры за «Ливерпуль». Он не получил огромного признания, но игроки любили его. Я могу лишь предположить, что Ковачича постигла та же участь», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в интервью Lord Ping.
Но кто следит за Челси знает, что Кова периодически ломается, не в состоянии проводить несколько матчей подряд и долго набирает форму после травмы.
А прямо сейчас он на пике формы, это да.