Глен Джонсон о Ковачиче: «В «Челси» его недооценивают. Он подошел бы «Ливерпулю», Клоппу понравится его игра»

Теги Челси Ливерпуль Лукас Лейва Глен Джонсон премьер-лига Англия Юрген Клопп Матео Ковачич Футбол

Глен Джонсон считает, что в «Челси» недооценивают Матео Ковачича.

Ранее сообщалось, что хорват попал в число игроков, которые могут покинуть «Челси» этим летом. К Ковачичу проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Бавария», которую недавно возглавил бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

«Матео Ковачич – игрок высшего класса, поэтому такой интерес неудивителен. Если он покинет «Челси», он очень подошел бы «Ливерпулю».

Он добавит команде свежести и энергии. Юргену Клоппу понравится его игра. Он мог бы улучшить любую команду. Интерес со стороны многих клубов доказывает, что его недооценивают в «Челси». Фанаты самого футбола ценят его игру больше, чем те, кто смотрит на голы.

Он намного лучше владеет мячом, чем люди думают. Он немного напоминает Лукаса Лейву времен игры за «Ливерпуль». Он не получил огромного признания, но игроки любили его. Я могу лишь предположить, что Ковачича постигла та же участь», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в интервью Lord Ping.

4 комментария

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Lev Kondratchik
Ответ edward_freeman
Под "недооценивают", думаю, многие понимают "не так часто играет" или "не является неприкасаемым". Но кто следит за Челси знает, что Кова периодически ломается, не в состоянии проводить несколько матчей подряд и долго набирает форму после травмы. А прямо сейчас он на пике формы, это да.
Ему ещё дают капитанскую повязку в последних матчах, так что Челси его не недооценивают
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vals1702
из Реала могли брать его и Эдегора... прошляпили...
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edward_freeman
Под "недооценивают", думаю, многие понимают "не так часто играет" или "не является неприкасаемым".
Но кто следит за Челси знает, что Кова периодически ломается, не в состоянии проводить несколько матчей подряд и долго набирает форму после травмы.
А прямо сейчас он на пике формы, это да.
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ман сити фейк
Жду Ковачича в Ман Сити. Быстрый и качественный игрок мне нравится
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