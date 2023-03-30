Глен Джонсон о Ковачиче: «В «Челси» его недооценивают. Он подошел бы «Ливерпулю», Клоппу понравится его игра»

считает, что в «Челси» недооценивают .

Ранее сообщалось, что хорват попал в число игроков, которые могут покинуть «Челси» этим летом. К Ковачичу проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Бавария», которую недавно возглавил бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

«Матео Ковачич – игрок высшего класса, поэтому такой интерес неудивителен. Если он покинет «Челси», он очень подошел бы «Ливерпулю».

Он добавит команде свежести и энергии. понравится его игра. Он мог бы улучшить любую команду. Интерес со стороны многих клубов доказывает, что его недооценивают в « ». Фанаты самого футбола ценят его игру больше, чем те, кто смотрит на голы.

Он намного лучше владеет мячом, чем люди думают. Он немного напоминает Лукаса Лейву времен игры за «Ливерпуль». Он не получил огромного признания, но игроки любили его. Я могу лишь предположить, что Ковачича постигла та же участь», – сказал бывший игрок « » и сборной Англии в интервью Lord Ping.