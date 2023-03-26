Жулин о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Он сможет! Шоу от него не уйдет, мне было бы интересно посмотреть»
Александр Жулин уверен, что Федор Смолов проявит себя в «Ледниковом периоде».
Ранее форвард «Динамо» сказал: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».
«Пока я больше представляю Смолова на поле. Думаю, он еще может принести пользу футболу.
«Ледниковый период» от него не уйдет. Но мне было бы интересно посмотреть на него в шоу. Федя сможет!» – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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