Жулин о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Он сможет! Шоу от него не уйдет, мне было бы интересно посмотреть»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Александр Жулин Чемпионат.com Ледниковый период Футбол

Александр Жулин уверен, что Федор Смолов проявит себя в «Ледниковом периоде».

Ранее форвард «Динамо» сказал: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».

«Пока я больше представляю Смолова на поле. Думаю, он еще может принести пользу футболу.

«Ледниковый период» от него не уйдет. Но мне было бы интересно посмотреть на него в шоу. Федя сможет!» – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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2 комментария

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Буратино55
Ха ха, только ленивый фигурист не пинал футбол, какие там зарплаты, кто его смотрит, кому он нужен этот футбол. И вот какой-то Смолов вспомнил про фигурку и все активизировались сразу)
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22somebody22
Медийности среди кого хочет Смолов добиться?Кучки пенсионерок и домохозяек?ЛП давно уже неинтересен никому.
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