Жулин о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Он сможет! Шоу от него не уйдет, мне было бы интересно посмотреть»

уверен, что проявит себя в « ».

Ранее форвард « » сказал: « » – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».

«Пока я больше представляю Смолова на поле. Думаю, он еще может принести пользу футболу.

«Ледниковый период» от него не уйдет. Но мне было бы интересно посмотреть на него в шоу. Федя сможет!» – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.