«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 23:1. Дальше – игра с «Ливерпулем»
«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 матчей.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Бернли» (6:0) в 1/4 финала Кубка Англии.
Таким образом, в 10 последних матчах во всех турнирах «Сити» дважды сыграл вничью и одержал 8 побед, из них 6 – подряд. В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в АПЛ.
В последних шести матча «Ман Сити» забил 23 гола и пропустил лишь один.
В следующем матче «Сити» встретится с «Ливерпулем» в 29-м туре чемпионата Англии. Игра состоится 1 апреля.
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