«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 23:1. Дальше – игра с «Ливерпулем»

« » не проигрывает на протяжении 10 матчей.

Сегодня команда обыграла « » (6:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, в 10 последних матчах во всех турнирах «Сити» дважды сыграл вничью и одержал 8 побед, из них 6 – подряд. В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в .

В последних шести матча «Ман Сити» забил 23 гола и пропустил лишь один.

В следующем матче «Сити» встретится с «Ливерпулем» в 29-м туре чемпионата Англии. Игра состоится 1 апреля.

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