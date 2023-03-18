«Ман Сити» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 23:1. Дальше – игра с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Бернли Футбол

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Бернли» (6:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, в 10 последних матчах во всех турнирах «Сити» дважды сыграл вничью и одержал 8 побед, из них 6 – подряд. В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в АПЛ.

В последних шести матча «Ман Сити» забил 23 гола и пропустил лишь один.

В следующем матче «Сити» встретится с «Ливерпулем» в 29-м туре чемпионата Англии. Игра состоится 1 апреля.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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61 комментарий

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City!
Ответ Андрей Andrey
Сити клиент для Ливерпуля 😂😂 держите авоську шире
Какой наивный юноша. Если Сити играет с ливером чуть хуже чем с остальными, это уже значит клиент? В лучшем случае ливер может надеяться на поражение как в кубке недавно. На своем то энфилде отскочили еле еле после выноса вперед и сидя в бусе весь матч
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Pb-SE
23:1 после Ливерпуля превратятся в 23:8
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Андрей Andrey
Ответ City!
Сити за последние сезоны громил ливер 5-0, 4-0, 4-1. У ливера такое есть? А мелкими победами так иногда обмениваются. Это называется клиент?
Сити клиент для Ливерпуля 😂😂 держите авоську шире
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Андрей Andrey
Ливерпуль как с МЮ7:0 😀😀 забьет. Холланд опять 3 касания за игру
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grek087
Ответ Даши Будаев
Сити в этом году уж точно не топовый - идет притирка команды для игры с центрфорвардом (напомню, что Сити почти два сезона играл без "девятки"). Есть игры, где Сити выносит в одну калитку, а есть просто унылые игры с попытками навесов на Холланда. А, Холланд - да, красава, дорвался до команды с крутыми ассистентами, но иногда совсем теряется на поле.
Игра без девятки это большая ошибка Пепа на мой взгляд. Постоянно об этом говорил. Шейхи видать тоже понимали это и всунули ему Холланда насильно по всей видимости. И дело как бы идёт. Количество голов говорит само за себя. А насчёт игры в целом то на мой взгляд именно из-за того что Пепу пришлось адаптироваться под напа, некоторые его «гениальные» идеи иногда дают сбой. Отсюда и периодические провалы по сезону. Проще нужно быть и ЛЧ никуда не уйдёт. Но Пеп не может быть проще, а значит никакой ЛЧ у них не будет. Он по-любому что-то придумает в важном матче…
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Lazizbek Gulyamov
Ответ City!
Я больше поверю что ливер сольет на выезде Сити и обыграет дома Арсенал. Вот некоторые олды с 2005 визжать будут))
Смешно. Учитывая что Ливерпуль выграл Сити с Хааландом
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Рустам Гарипов
Ответ City!
Сити за последние сезоны громил ливер 5-0, 4-0, 4-1. У ливера такое есть? А мелкими победами так иногда обмениваются. Это называется клиент?
ну выигрывали конечно матчи, ну и что?
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Даши Будаев
Ответ grek087
Насколько я не люблю Сити в целом, настолько обожаю Холланда. Сумасшедший нападающий! Все при нем. Габариты, скорость, достаточно пластики и техники. Лучшее что создал футбол на ряду с топовым Роналду. Месси выносим за скобки, там таланта на 30 человек хватит. Сити вообще пугает если честно. Страшно сильно играют. Если не в этом году ЛЧ, то никогда. Полуфинал с Реалом может быть их великим реваншем, или очередным провалом. Или Бавария уберёт их?! Не знаю, но они злые как псы прямо сейчас…)
Сити в этом году уж точно не топовый - идет притирка команды для игры с центрфорвардом (напомню, что Сити почти два сезона играл без "девятки"). Есть игры, где Сити выносит в одну калитку, а есть просто унылые игры с попытками навесов на Холланда. А, Холланд - да, красава, дорвался до команды с крутыми ассистентами, но иногда совсем теряется на поле.
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Romanian_Daddy
Ответ QWertY
Тут Долж писал, что Пеп убивает талант Холанда, а норвежец тут же забивает 9 голов в 3 играх. Как так то?
Да кого ты слушаешь))
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Arty K.
Если Ливерпуль не отлетит 0:5 от ТАКОГО Холланда, это уже будет успехом
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grek087
Насколько я не люблю Сити в целом, настолько обожаю Холланда. Сумасшедший нападающий! Все при нем. Габариты, скорость, достаточно пластики и техники. Лучшее что создал футбол на ряду с топовым Роналду. Месси выносим за скобки, там таланта на 30 человек хватит. Сити вообще пугает если честно. Страшно сильно играют. Если не в этом году ЛЧ, то никогда. Полуфинал с Реалом может быть их великим реваншем, или очередным провалом. Или Бавария уберёт их?! Не знаю, но они злые как псы прямо сейчас…)
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Ман Сити
Ответ Арман Мартиросян
Странно, ты вроде должен быть доволен судьями, все таки это 12й игрок Сити как никак, и настоящие тащеры в прошлом сезоне. В этом да, чуть сдали, пока не могут вытащить проект на первое место, но все равно стараются.
Да я слышал эту теорию портовиков. Сити покупает судей, чтобы они тащили противника Сити. Но не верю в нее.
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Арман Мартиросян
Ответ Ман Сити
Будет нормальное судейство - не будет поражения, тем более ливер теперь средняк. А если снова отменят чистый гол Фодена или не удалят костолома Милнера или Ван дейка, то что угодно может произойти. Ливер боится Сити и всегда выкатывает автобус.
Странно, ты вроде должен быть доволен судьями, все таки это 12й игрок Сити как никак, и настоящие тащеры в прошлом сезоне. В этом да, чуть сдали, пока не могут вытащить проект на первое место, но все равно стараются.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ DolJun
интересно будет ли сити мстить за младшего брата и настраиваться на ответные 7-0 - вот в чем вопрос
Ливерпуль несмотря на провалы официальный владелец команд Манчестера. Ты о чём?
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City!
Ответ Lazizbek Gulyamov
Считаете Ливерпуль уже подарил Арсеналу лишних 3 очков
Я больше поверю что ливер сольет на выезде Сити и обыграет дома Арсенал. Вот некоторые олды с 2005 визжать будут))
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Gocha
Ответ Шурик Шурик
пеп читает и прислушивается к комментариям на спорце, другого объяснения быть не может
«Эта белоруска дело говорит…»
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City!
Ответ Lazizbek Gulyamov
Сити отличие от их не почувствовал нормального соперника. Ничего Бавария покажут им своё место
Сити их обоих из кубков выбил. Они по твоей логике лохи получается?
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Ман Сити
Ответ Арман Мартиросян
Соломку уже стелишь, манся?) Сколько оправданий уже придумал в случае поражения?
Будет нормальное судейство - не будет поражения, тем более ливер теперь средняк. А если снова отменят чистый гол Фодена или не удалят костолома Милнера или Ван дейка, то что угодно может произойти. Ливер боится Сити и всегда выкатывает автобус.
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City!
Ответ Арман Мартиросян
Соломку уже стелишь, манся?) Сколько оправданий уже придумал в случае поражения?
Свистки максимум помогут Клопу избежать разгрома, не более
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Арман Мартиросян
Ответ Ман Сити
Против портовика снова свистки будут Сити топить. Но все равно пора их отбрасывать обратно на их законное 10-е место.
Соломку уже стелишь, манся?) Сколько оправданий уже придумал в случае поражения?
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City!
Ответ Рустам Гарипов
сити любимый клиент ливерпуля
Сити за последние сезоны громил ливер 5-0, 4-0, 4-1. У ливера такое есть? А мелкими победами так иногда обмениваются. Это называется клиент?
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Lazizbek Gulyamov
Считаете Ливерпуль уже подарил Арсеналу лишних 3 очков
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Арман Мартиросян
Ответ Рустам Гарипов
ливерпулю с топ командами проще играть, пространства больше(Реал не в счет, это проклятие))
Реал как раз много пространства не даёт. Там такая полузащита, что как будто они в большинстве играют.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален модератором
Сити отличие от их не почувствовал нормального соперника. Ничего Бавария покажут им своё место
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City!
Ответ Артур Мкртычян
на Этихаде уже лет шесть без побед ливер. а если брать апл то вообще хз. ещё больше.
да еще и разгром через раз
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