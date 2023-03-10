Петржела о судействе: «Не сказал бы, что российские арбитры слабые. Эта проблема существует во всем мире»
Властимил Петржела не считает российских судей слабыми.
«Эта проблема существует во всем мире, в Чехии ВАР тоже не помогает, а скорее наоборот.
Все дело в людях, в человеческом факторе. Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде.
В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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