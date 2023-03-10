Петржела о судействе: «Не сказал бы, что российские арбитры слабые. Эта проблема существует во всем мире»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Чехия судьи Властимил Петржела видеоповторы Футбол

Властимил Петржела не считает российских судей слабыми.

«Эта проблема существует во всем мире, в Чехии ВАР тоже не помогает, а скорее наоборот.

Все дело в людях, в человеческом факторе. Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде.

В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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4 комментария

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AIBOLIT66
Футбол единственный вид спорта , представители которого искренне считают, что они знают правила лучше чем судьи.
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Тиджани Бабангида
Разница в уровне коррупционности.
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S.Mane10
Впервые, за оооооооооочень долгое время согласен с Петржелой.
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tm5pvbngvj
На самом деле, это правда. В каждой стране есть 1-2 топ судьи, а остальные такие перлы выдают. В Испании так вообще одни из самых худших судей.
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