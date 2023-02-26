Комличенко о 29 голах за сезон в Чехии: «Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью»

вспомнил, как забил 29 голов за сезон, выступая в Чехии.

В сезоне-2018/2019 нападающий, выступавший за « », забил 29 мячей (9 – с пенальти) за 32 матча.

– А в Чехии кто тебя в тонусе держал? В Европе же сам себе предоставлен вне тренировок.

– Да никто меня не сдерживал. Понятно, сам где-то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал.

– А как же ты забил 29 мячей?

– Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью» (смеется). По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как-то так само получилось, – сказал форвард « ».