Комличенко о 29 голах за сезон в Чехии: «Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью»
Николай Комличенко вспомнил, как забил 29 голов за сезон, выступая в Чехии.
В сезоне-2018/2019 нападающий, выступавший за «Млада-Болеслав», забил 29 мячей (9 – с пенальти) за 32 матча.
– А в Чехии кто тебя в тонусе держал? В Европе же сам себе предоставлен вне тренировок.
– Да никто меня не сдерживал. Понятно, сам где-то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал.
– А как же ты забил 29 мячей?
– Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью» (смеется). По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как-то так само получилось, – сказал форвард «Ростова».
Но очевидно, уровень чешского чемпионата ниже РПЛ.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
Тем более что он не особо техничный
Так что всё хорошо