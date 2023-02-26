Комличенко о 29 голах за сезон в Чехии: «Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав Валерий Карпин Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Николай Комличенко вспомнил, как забил 29 голов за сезон, выступая в Чехии.

В сезоне-2018/2019 нападающий, выступавший за «Млада-Болеслав», забил 29 мячей (9 – с пенальти) за 32 матча.

– А в Чехии кто тебя в тонусе держал? В Европе же сам себе предоставлен вне тренировок.

– Да никто меня не сдерживал. Понятно, сам где-то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал.

– А как же ты забил 29 мячей?

– Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью» (смеется). По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как-то так само получилось, – сказал форвард «Ростова».

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17 комментариев

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tankist231
Ответ KingOfTheDivan
Не уровня топ-5 все же он
Ну да, но в условных середняках мог бы играть вполне, какая нибудь тулуза, хофенхайм и тд, тем более после такого сезона, да я думаю любой российский игрок основы клуба рпл не затерялся бы в середняке топ 5 лиг, ну только если из-за адаптации, а так по игре наши не хуже ихних игроков из средних команд
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Дмитрий Чадаев
Валерий Георгиевич как всегда прав! Николай будет стараться забивать больше! А ещё если бы пенальти нормально бил, вообще бы уже больше Писарского наколотил!
0
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KingOfTheDivan
Ответ tankist231
На самом деле столько голов в Чехии отличный результат, я думал он после того сезона на повышение в топ 5 лиг поедет, но выбрал Россию, где думаю просто легче и привычнее чем в Европе
Не уровня топ-5 все же он
+1
0
+1
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Valentin Kompaneytsev
Не умаляю способности Николая забивать голы.
Но очевидно, уровень чешского чемпионата ниже РПЛ.
+4
-3
+1
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trav
Ответ Кеша
Не придирайтесь . Это сокращенно в просторечии. Как , например , Михалыч . Звучит уважительно коротко и красиво . А по правописанию вы правы, конечно.
Так я об этом и говорю. На письме необходимо соблюдать правила - тем более с статьях. Ладно мы быдло в комментах, но такими ошибками редакция специально засоряет русский язык
0
-4
-4
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Кеша
Ответ trav
Георгич - что за новое слово в русском языке? Георгиевич правильно писать. Или берите в "" кавычки - как прозвище.
Не придирайтесь . Это сокращенно в просторечии. Как , например , Михалыч . Звучит уважительно коротко и красиво . А по правописанию вы правы, конечно.
+3
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+2
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Ярик01
Ответ trav
Георгич - что за новое слово в русском языке? Георгиевич правильно писать. Или берите в "" кавычки - как прозвище.
Это прямая речь и прозвище в кавычки не берут, с чего корректировать, "русский"?

http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
+2
-3
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Roman_ello
Ответ trav
Георгич - что за новое слово в русском языке? Георгиевич правильно писать. Или берите в "" кавычки - как прозвище.
Согласен полностью, но если на такое обращать внимание, то тебе сразу же отвечают, что мол ты — душнила🤷🏻‍♂️
+4
-5
-1
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tankist231
Думаю войдёт в клуб Григория Федотова, 21 гол остался, нравится что на моем веку игроки добиваются этого)
+2
0
+2
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tankist231
На самом деле столько голов в Чехии отличный результат, я думал он после того сезона на повышение в топ 5 лиг поедет, но выбрал Россию, где думаю просто легче и привычнее чем в Европе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Георгич - что за новое слово в русском языке? Георгиевич правильно писать. Или берите в "" кавычки - как прозвище.
+5
-6
-1
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Ярик01
Там тоже нон-стоп нырял или это у Карпина научился?
+1
-4
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Carlos
Да нет, он красавчик, 29 мячей накидать это не так просто в любом чемпе
Тем более что он не особо техничный
Так что всё хорошо
+10
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Кеша
Николай отличный форвард , но в Динамо , как -то не получилось у него . Я рад , что у Карпина он раскрылся . Хороший парень .
+11
0
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Амин Чич
Тут у нас свои чехи и с ними трудней играть
+3
0
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Владислав Бондарчук
С фиксиками, боликами и леликами:)
0
-1
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Ко-ко-джамбо
Как говорил Ко-Ко-Джамбо: там ты играл в футбол, здесь хрен пойми во что
+1
-4
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